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BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 08 Ekim Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN), 08 Ekim Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 07 Ekim Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 659,00 TL kapanış, %-2,95 değişim ve 0,83 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 08 Ekim Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,36%
AKSEN 0,42%
ALARK -1,23%
AEFES -2,79%
ASELS -7,25%
ASTOR -4,98%
BTCIM -4,12%
BIMAS -3,67%
BRSAN -2,95%
CANTE -1,85%
CIMSA -1,54%
CCOLA 0,49%
CVKMD -2,26%
CWENE -3,11%
DOAS -2,35%
ECILC -2,52%
EKGYO -0,76%
ENERY 1,30%
ENKAI -3,21%
EREGL -1,51%
FROTO -1,01%
GARAN -0,99%
GUBRF -3,41%
GLRMK -5,39%
HEKTS -2,74%
ISCTR 0,78%
KRDMD -3,33%
KCHOL -1,87%
MAVI 0,05%
MGROS -2,35%
OYAKC -1,06%
PGSUS -2,64%
PETKM 1,62%
SAHOL -1,35%
SASA -2,63%
SISE -1,16%
HALKB -1,64%
TSKB -1,71%
TAVHL -0,09%
TOASO -3,23%
TRMET -2,32%
TUPRS 0,13%
TRALT -4,57%
THYAO -1,46%
TTKOM -1,79%
TCELL -1,29%
TURSG 6,15%
ULKER -1,46%
VAKBN -0,12%
YKBNK 0,38%
Devrim Karadağ

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi 07 Ekim Çarşamba 2026 tarihinde güne 684,50 TL’den başladı. Seans içinde 684,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 648,50 TL görüldü ve günü 659,00 TL’den kapattı.
BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi için 07 Ekim Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,95 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,83 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,26 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 659,00 TL, 679,00 TL, 692,00 TL, 703,50 TL, 670,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 659,00 TL – 703,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesinin 07 Ekim Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 666,63 TL, 52 günlük ortalama 661,43 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 644,33 TL ve 629,67 TL destek, 688,33 TL ve 717,67 TL direnç noktalarıdır.

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 08 Ekim Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 1

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 08 Ekim Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
348.75
17.063.642.690,50
% -7.25
18:10
ASTOR
184.9
12.458.628.232,60
% -4.98
18:10
AKBNK
69.25
10.118.289.383,20
% -0.36
18:10
THYAO
286.25
7.765.288.779,25
% -1.46
18:10
YKBNK
36.6
5.409.933.659,58
% 0.38
18:10
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