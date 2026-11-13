CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 13 Kasım 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazanarak 11.811,19 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 5,71 puan ve yüzde 0,05 azalışla 11.805,48 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,88 ile ulaştırma oldu.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve büyüme ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirtti.

ABD'de açıklanacak ÜFE verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.700 ve 11.600 puanın destek, 11.900 ve 12.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 393,8 milyon dolar fazla vereceği tahmininde bulundu. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 45 milyar 317 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır