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CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 16 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa 16 Ekim 2026 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,44 düşüşle 11.896,08 puandan başladı. İşte 16 Ekim 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 16 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 12.070,17 puandan tamamladı.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 16 Ekim 2026 BIST 100 1

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 174,09 puan ve yüzde 1,44 azalışla 11.896,08 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,36 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 6,52 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 16 Ekim 2026 BIST 100 2

Yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesini akşam piyasaların kapanışının ardından açıklaması bekleniyor. Beklenti, S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu "BB-", not görünümünü ise "durağan" olarak koruması yönünde.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 16 Ekim 2026 BIST 100 3

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve enflasyon, ABD'de ise sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.700 puanın destek, 12.000 ve 12.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
170.3
627.520.023,90
% -7.04
10:01
THYAO
273.75
364.283.962,75
% -1.08
10:01
ASELS
345.5
333.757.965,50
% -1.57
10:01
AKBNK
66.7
228.341.167,65
% -1.91
10:01
YKBNK
35.74
198.412.680,20
% -1.54
10:01
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