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CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 6 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa 6 Ekim 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 düşüşle 12.437,59 puandan başladı. İşte 6 Ekim 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 6 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 12.443,92 puandan tamamladı.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 6 Ekim 2026 BIST 100 1

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 6,32 puan ve yüzde 0,05 azalışla 12.437,59 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 6,54 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 6 Ekim 2026 BIST 100 2

Küresel piyasalar, ABD'de tahvil faizlerinin yükselişine rağmen yapay zeka yatırımlarına yönelik iyimserlik ve güçlü bilanço beklentilerinin risk iştahını artırmasıyla pozitif seyrediyor.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 6 Ekim 2026 BIST 100 3

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.600 ve 12.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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604.763.368,75
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10:02
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484.929.784,75
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10:02
AKBNK
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265.972.417,00
% 0.22
10:02
TUPRS
384.5
258.921.991,25
% -1.73
10:02
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