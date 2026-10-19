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CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 19 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa 19 Ekim 2026 Pazartesi! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,20 yükselişle 11.745,68 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 19 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 19 Ekim 2026 BIST 100 1

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,89 değer kaybederek 11.721,72 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 23,96 puan ve yüzde 0,20 artarak 11.745,68 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 19 Ekim 2026 BIST 100 2

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile sigorta, en çok gerileyen yüzde 5,69 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı planı üzerinde çalışılması ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan olumlu sinyallerin risk iştahını desteklemesiyle haftaya toparlanma eğilimiyle başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 19 Ekim 2026 BIST 100 3

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
335.25
2.687.174.647,75
% -1.47
10:42
ASTOR
157.4
2.662.153.395,50
% -4.55
10:42
THYAO
270
1.359.125.089,50
% -1.28
10:42
AKBNK
66.8
1.181.918.568,00
% -0.07
10:42
GARAN
131.6
1.153.219.496,70
% 0.08
10:42
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