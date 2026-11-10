CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 10 Kasım 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2 değer kazanarak 11.712,67 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 46,18 puan ve yüzde 0,39 artışla 11.758,85 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde ile 1,43 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 2,10 ile metal eşya makina oldu.

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki yükselişler ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesiyle pozitif seyrederken, gözler ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

ABD'nin ekim ayı enflasyon verisinin ülkede açıklanan güçlü istihdam rakamlarının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı faiz kararına yönelik beklentilerin şekillenmesinde önemli olması bekleniyor.

Teknoloji hisselerinde geçen hafta görülen düşüşlerin bu hafta yerini yükselişlere bırakması küresel piyasalardaki risk iştahını destekliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini düşük gördüğünü ve yeni bir askeri harekata gerek olmadığını açıklaması da petrol fiyatlarında düşüşlerin devam etmesini sağlarken, bu durum piyasalardaki risk algısını azaltıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır