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CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 9 Kasım 2026 BIST 100

Canlı borsa 9 Kasım 2026 Pazartesi! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,67 yükselişle 11.559,31 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 9 Kasım 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 9 Kasım 2026 BIST 100 1

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kazanarak 11.482,60 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 76,70 puan ve yüzde 0,67 artışla 11.559,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde ile 2,32 ile kimya petrol platik, en çok kaybettiren yüzde 1,38 ile inşaat oldu.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 9 Kasım 2026 BIST 100 2

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji hisselerinde görülen toparlanmanı etkisiyle yeni haftada risk iştahı arttı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda bugün başlıyor. Bugüne kadar 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanın katılım bildirdiği konferansta, COP31 Alanı için 160 onaylı pavilyon, 90 onaylı delegasyon ofisi başvurusu alındı.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 9 Kasım 2026 BIST 100 3

Analistler, bugün Almanya'da dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni, ABD'de toptan eşya stokları, tüketici enflasyon beklentileri ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
339.5
2.489.694.435,00
% 0.59
10:22
THYAO
299.5
1.372.418.442,25
% 0.08
10:22
ASELS
335
1.250.944.565,00
% 0.98
10:22
EREGL
31.82
848.025.884,52
% 2.45
10:22
KCHOL
209.1
844.689.713,40
% 1.46
10:22
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