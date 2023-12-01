CATES HALKA ARZ piyasada ne zaman işlem görecek? CATES kaç lot verdi, ne zaman açıklanır? Halka arz takvimi

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arzı hafta içi gerçekleşti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ve halka arz onayı alan Çates Elektrik Üretim A.Ş.'nin talep toplama işlemleri 30 Kasım-1 Aralık'ta yapıldı. Merakla beklenen halka arz, sermaye artırımı ve eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşti. Cates halka arz Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Cates halka arz ne zaman işlem görecek? Cates halka arz kaç lot verdi? İşte CATES halka arz takvimi...

CATES HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Cates halka arzda 33.500.000 lot verdi. Halka arz CATES bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Aracı kurum ise İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. oldu.

ÇATES NE İŞ YAPAR?

1948 yılında Türkiye’nin ilk baz yük termik santrali olarak üretimine başlayan ÇATES A Santrali’nin 1982 yılında ekonomik ömrünü tamamlayarak kapatılmasının ardından devreye alınan ÇATES B Santrali, 2014 yılında özel sektör elektrik üretim dünyasındaki yerini almıştır.

ÇATES ağır sanayide kullanılamayan, bölgenin taş kömürünün enerji üretiminde değerlendirilmesi için kurulmuştur. Artan enerji ihtiyacını yerli üretimle sağlamanın öneminin bilinciyle de 3300 kcal/kg’lık kömüre göre dizayn edilmiş ünitelerini, uygun nitelikteki yakın bölge kömürleriyle beslemektedir. Santralin iki ünitesi bulunmaktadır ve toplam kurulu gücü 2x157,34 MW ile 314,68 MW, yıllık üretim kapasitesi 2.286.GWh’tir.

Tüm çevre standartlarına uygun üretim yapan santralin soğutma suyu, denize yaptırılan bir mendirek sayesinde durgun sudan pompalarla alınmakta, santralde kullanılan kazan besleme suyu ise Dereköy mevkiindeki göletten gelmektedir. Tasfiyehanede işleme tutulan bu su, saf su haline getirildikten sonra sisteme verilmektedir.







