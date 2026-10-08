COCA COLA ICECEK (CCOLA) 09 Ekim Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesi 08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde güne 82,00 TL’den başladı. Seans içinde 82,45 TL seviyesine yükseldi, en düşük 79,00 TL görüldü ve günü 80,40 TL’den kapattı.

COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesi için 08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,55 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,50 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 6,19 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 80,40 TL, 82,50 TL, 82,10 TL, 80,15 TL, 79,15 TL oldu. Bu dönemde fiyat 79,15 TL – 82,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesinin 08 Ekim Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 79,13 TL, 52 günlük ortalama 80,97 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 78,67 TL ve 77,33 TL destek, 81,67 TL ve 83,33 TL direnç noktalarıdır.

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