26-27-28 Nisan 2023 tarihlerinde talep toplama işlemlerini yapan CW Enerji’nin halka arz sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. CWENE Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek olan CW Enerji’nin halka arz fiyatı 108,60 TL olarak açıklanmıştı. Talep toplama işlemlerinin ardından CW Enerji halka arz sonuçları bekleniyor. Peki, CW Enerji borsada ne zaman işlem görecek? CW Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler...

CW ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren güneş paneli üreticisi CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin halka arz talep toplama süreci 3 gün boyunca 26-27-28 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler halka arz sonuçlarına çevrildi. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimizin içerisine eklenecektir.

CW ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

CW Enerji'nin hisse kodu #CWENE olarak belirlendi ve şirketin payları Borsa İstanbul Yıldız Pazarı'nda işlem görecek. CW Enerji'nin borsada işlem göreceği tarih de henüz açıklanmadı.

CW ENERJİ KAÇ LOT VERDİ?

CW Enerji halka arzının büyüklüğü 3,2 Milyar TL olarak açıklandı. Halka arzı sırasında toplamda 30 milyon adet lot dağıtılacak. Aynı zamanda şirket 20% oranında hisselerini halka arz etmiş olacak. CW Enerji halka arz katılımına göre yatırımcılara düşecek lot (hisse adedi) değişiklik gösterecek.

1 milyon katılım olursa 24-25 lot (2715 TL)

1,2 milyon katılım olursa 20-21 lot (2265 TL)

1,5 milyon katılırım olursa 16-17 lot (1810 TL)

1,7 milyon katılım olursa 14-15 lot (1550 TL)

2 milyon katılım olursa 12-13 lot (1350 TL) düşecek.

