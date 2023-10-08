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DOFER HALKA ARZ ne zaman? Dofer halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte halka arz tarihi

08.10.2023 21:49 | Son Güncelleme:
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Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. DOFER bist kodu ile halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun kabul edilmesi ile hisselerle ilgilenen vatandaşlar, Dofer halka arz konusunu araştırmaya başladılar. Yatırımcıların beklediği halka arzın tarihi merak ediliyor. Peki, DOFER HALKA ARZ ne zaman? Dofer halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte halka arz tarihi

DOFER HALKA ARZ ne zaman? Dofer halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte halka arz tarihi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Dofer Yapı halka arz oluyor. Halka arz onayı alan Dofer Yapı'nın talep toplama aşaması 10-11 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Halka arz, sermaye artırımı ve eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Dofer halka arz Ana Pazar'da işlem görecek. Aracı kurum ise Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. İşte Dofer halka arz ile ilgili detaylı bilgiler...

DOFER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Dofer halka arz tarihi 10-11 Ekim 2023 olarak belirlendi. 2 gün sürecek halka arzda lot fiyatı 17,11 TL olarak açıklandı.

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DOFER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dofer Yapı, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Hisse kodu (bist) #DOFER olarak açıklandı. Dofer Yapı şirketi pay olarak 17,000,000 lot veriyor.

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DOFER HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Hazıe demiz şirketi olan Dofer Yapı, halka arzda bireysele eşit dağıtım yapacak. Dofer Yapı halka arzın ardından DOFER kodu ile Ana Pazar'da işlem görecek.

Şirket için Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve yatırım kuruluşlarına başvurulabilir.


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