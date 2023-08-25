Ebebek halka arz ne zaman? Ebebek kaç lot verir, eşit mi, oransal mı? İşte halka arz tarihleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Ebebek halka arz oluyor. Halka arz onayı alan Ebebek'in talep toplama tarihleri araştrılıyor. Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Fonun kullanım yerleri % 55 yurt dışı ve yurt içi mağazalaşma ve online kanal yatırımları, %10 GES yatırımları ve %35 işletme sermayesi olarak açıklandı. İşte Ebebek halka arz ile ilgili detaylı bilgiler...

EBEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz aylarda halka arz olmak için SPK'ya başvuran Ebebek şirketine halka arz onayı verildi. Ebebek halka arz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ndan onay aldı.

Halka arzda toplamda 40,000,000 lot dağıtılacağı açıklandı. Dağıtılacak payların yüzde '' 29,41'' u halka açık olacak. Ebebek Mağazacılık A.Ş. halka arzı ''Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.

Ebebek halka arz işlem tarihleri ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Tarihler netleştiğinde detayları haberimizden bulabilirsiniz.

EBEBEK KAÇ LOT VERİR, EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Ebebek halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.

Ebebek halka arzında payların yüzde 35,29'u halka açık olacak.

Ebebek halka arzında toplamda 48,000,000 lot dağıtılacak.

Ebebek halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacak.

Ebebek halka arzı lot başına ''46,50'' Lira olacak.

Ebebek halka arz büyüklüğü ''1,8'' Milyar Lira olacak.





