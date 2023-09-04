EBEBEK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! Ebebek borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Ebebek halka arz sonuçları 4 Ağustos 2023 Pazartesi günü arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere halka arz tarihleri 29-31 Ağustos ve 1 Eylül olarak açıklanmıştı. Ebebek halka arz sonuçları talep toplama işlemlerinin sonrası KAP tarafından açıklandı. İşte, Ebebek halka arz sonuçları ile ilgili merak edilenler...

EBEBEK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ebebek halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu tarafından açıklandı.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 136.000.000 TL'den 160.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 16.000.000 TL nominal değerli 16.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B grubu pay halka arz edildi.

EBEBEK HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Ebebek'in 6 veya 7 Eylül 2023 tarihinden itibaren "EBEBK" bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

EBEBEK KAÇ LOT VERİYOR?

Ebebek kişi başı: 5-6 lot (232 - 280 TL) veriyor.

Katılımcı sayısı ise yapılan açıklamaya göre; 3.804.835 kişi.





