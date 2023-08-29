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Ebebek talep toplamaya başladı! Ebebek halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne? Borsada ne zaman işlem görecek?

29.08.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Ebebek talep toplama işlemi bugün başlıyor. Ebebek halka arzı bu hafta gerçekleşecek olup şirket 3 gün boyunca pay satışı gerçekleştirecek. Ebebek halka arzında toplamda 40 milyon TL nominal değerli paylar, 46,5 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Peki, Ebebek halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

Ebebek talep toplamaya başladı! Ebebek halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne? Borsada ne zaman işlem görecek?

Anne-bebek ürünleri perakende satış pazarında faaliyet gösteren Ebebek Mağazacılık AŞ halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Ebebek Halka arz talep toplama takvimi belli oldu. Ebebek hisse fiyatı 46,50 TL olarak açıklandı. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Peki, Ebebek halka arz tarihleri nedir, hangi bankalarda var? İşte Ebebek halka arz işlemi hakkında tüm merak edilenler...

EBEBEK TALEP TOPLAMAYA BAŞLADI!

Ebebek halka arzı bu hafta gerçekleşecek olup şirket 3 gün boyunca pay satışı gerçekleştirecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Ebebek, Borsa İstanbul'da 29 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında 3 iş günü boyunca talep toplayacak. Ebebek halka arzında toplamda 40 milyon TL nominal değerli paylar, 46,5 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

Ebebek

EBEBEK KAÇ LOT VERİYOR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Ebebek'in halka arz sonrası açıklık oranı %29,41 olarak beklenidi.

Payların tamamının satışının ardından halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,8 milyar TL olması bekleniyor.

borsa istanbul

EBEBEK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Galata Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

borsa-istanbul-milyoner

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

  1. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

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Borsa İstanbul Ebebek

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