FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. EBRD'den Ford Otosan'a 650 milyon euroluk sendikasyon kredisi

EBRD'den Ford Otosan'a 650 milyon euroluk sendikasyon kredisi

15.07.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ford Otosan'a sağlayacağı 650 milyon avro sendikasyon kredisi desteğiyle, Ford Transit Custom ailesinin yeni nesil çevreye duyarlı, tam elektrikli versiyonlarının üretimini finanse edecek.

EBRD'den Ford Otosan'a 650 milyon euroluk sendikasyon kredisi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EBRD, Ford'un Avrupa pazarı için 1 tonluk ticari araçlarının yeni nesil tamamen elektrikli ve plug-in hibrid versiyonlarının üretimini desteklemek üzere Ford Otosan'a 650 milyon avro kredi sağlayacak.

EBRD'nin Yeşil Ekonomiye Geçiş yaklaşımı kapsamında sağlanan kredi, Ford Otosan'ın çevreye duyarlı ve daha sürdürülebilir bir gelecek için otomotiv dünyasının elektrik dönüşümüne öncülük etme hedefinin önemli bir parçası olacak.

Finansman paketinin 175 milyon avrosunu kendi kaynaklarından karşılayacak EBRD, 475 milyon avroluk kısmını ise diğer kredi verenlerden sağlayacak. Katılımcı kreditörler arasında Akbank AG, Bank of China, BNP Paribas, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), Green for Growth Fund, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, Mediobanca, MUFG, QNB ve Societe Generale bulunuyor.

Ford Otosan, 2023'ün ilk yarısında yeni 1 tonluk Ford Transit Custom'ın dizel, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarını kademeli olarak üretmeye başlayacak. Bataryalı elektrikli araçlar ve şarj edilebilir hibrit versiyonlar, emisyonları ciddi oranda azaltarak çevreye duyarlı bir ulaşım seçeneği sunacak.

Şirket, otomotiv sektörünün elektrik dönüşümüne öncülük etme misyonuyla Kocaeli fabrikalarında yeni nesil elektrikli ve bağlantılı ticari araç üretim projelerine 2026'ya kadar 20,5 milyar TL yatırım öngörüsüyle teşvik aldığını bir süre önce duyurmuştu.

Yatırımın tamamlanmasıyla Ford Otosan'ın elektrikli ticari araçlarda Ford'un küresel üretim merkezine dönüşmesi ve yaklaşık 3 bin kişi için yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Şirket ayrıca bilgi transferi aracılığıyla ve üretim süreçlerine entegrasyonu hızlandırarak tedarikçilerinin standartlarını ve verimliliğini yükseltmek için çalışacak.

"ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, elektrikli araçların, taşımacılık sektörünün sera gazı emisyonlarını azaltması yolunda umut vadeden bir adımı temsil ettiğini bildirdi.

Tuerkner, "EBRD'nin Türkiye'yi Avrupa'nın ticari EV üretim merkezlerinden biri olması, teknik bilgi birikimiyle katkı sağlaması, istihdam yaratması ve düşük karbon ekonomisini öne çıkarması konularında desteklediğini memnuniyetle ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise, EBRD ile otomotiv sektörünün en büyük finansman sözleşmelerinden birini imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını anlattı.

Yenigün, "Sadece araç değil, mühendislik ve teknoloji alanında da yıllardır ihracat lideri olarak bu stratejik yatırımla ülke ekonomisine katkı sağlayacak, daha yüksek katma değerli ileri teknolojiler üzerinde çalışma fırsatına sahip olacak ve daha yeşil bir dünya için yüksek kaliteli, sürdürülebilir ürünler üreteceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

İkinci el otomobil alımında hangi ülkelerin markalarının tercih edildiği belli olduİkinci el otomobil alımında hangi ülkelerin markalarının tercih edildiği belli oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En hızlı satılan marka belli oldu!En hızlı satılan marka belli oldu!
PARTNER"Şanssız bir açıklama""Şanssız bir açıklama"
SPK Gen İlaç'ın halka arzına onay verdiSPK Gen İlaç'ın halka arzına onay verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Rize'de sel felaketi! Acı haber geldi

Rize'de sel felaketi! Acı haber geldi

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

26 milyon dolarlık kripto para cüzdanı aktif oldu!

26 milyon dolarlık kripto para cüzdanı aktif oldu!

Gram altın için 600 lira beklentisi!

Gram altın için 600 lira beklentisi!

Sıfır araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi? İşte model model en ucuz sıfır otomobiller...

Sıfır araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi? İşte model model en ucuz sıfır otomobiller...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ağustos'ta başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ağustos'ta başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

TESK'ten ucuz akaryakıt uyarısı

TESK'ten ucuz akaryakıt uyarısı

Tatilcilere 'gelmeyin' çağrısı!

Tatilcilere 'gelmeyin' çağrısı!

Bakan duyurdu! Maaşlara zam geldi

Bakan duyurdu! Maaşlara zam geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.