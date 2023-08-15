Enerya halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Enerya Enerji halka arz eşit mi oransal mı? Hisse kodu ve bankalar...

SPK geçtiğimiz hafta Enerya Enerji A.Ş. (ENRYA) halka arzına onay verdi. Açıklamada Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden süreçle ilgili ayrıntılara yer verildi. Konuyu yakından takip eden kişiler Enerya Enerji hakkında internette araştırma yapıyor. İşte, Enerya Enerji halka arz talep toplama işlemleri ile ilgili bilgiler...

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Enerya Enerji halka arz 14 – 15 – 16 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?

Enerya Enerji halka arz hisse fiyatı 88,76 TL olarak belirlendi.

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ?

Enerya Enerji halka arz 39,000,000 adet payını, Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş liderliğinde, 88,76 liradan eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek.

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

09.08.2023 tarihli ve 2023/47 sayılı SPK bülteninde ilan edilen Enerya Enerji'nin borsada işlem göreceği tarih henüz belli olmadı.

ENERYA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA ?

Akbank A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri

İş Bankası A.Ş.

Odeabank A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

