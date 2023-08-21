ENERYA ENERJİ HİSSE ne zaman işlem görecek? Enerya Enerji halka arz işlem tarihi ne zaman? Tarih belli oldu

Enerya hissenin ne zaman işlem göreceği ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Halka arzları takip eden vatandaşlar Enerya Enerji talep toplama tarihlerine yoğun ilgi gösterdiler. Enerya Enerji halka arzının büyüklüğü konuya dair yapılan açıklamada 3,4 milyar TL olarak belirtildi. Enerya hissenin işlem göreceği tarih hakkında bilgi verildi.

ENERYA HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Enerya Enerji şirket payları 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü işleme başlayacak. Yapılan açıklamada "Enerya Enerji A.Ş.’nin (Şirket) sermayesini temsil eden 145.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 39.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 23/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 88,76 TL/pay baz fiyat, “ENERY.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir." denildi.

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR?

Enerya büyüklüğü 3.4 Milyar TL'dir.

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMANDI?

Enerya Enerji halka arz tarihleri 14-15-16 Ağustos olarak açıklandı

