Future işlemi nedir? Futures işlemler nasıl yapılır?

Future sözleşmeleri, yatırımcıya belli bir varlığı ileri tarihli bir vade ile ve önceden belirlenmiş bir fiyattan alım satım imkanı sunar. Bu sözleşmeler genellikle standarttır ve resmi olan piyasalarda gerçekleşir. Peki futures işlemler nelerdir? Futures sözleşmelerinin özellikleri nelerdir?

Future işlemi nedir?

Genellikle yüksek kaldıraç oranları kullanılan future işlemleri, yatırımcıların belli bir işlem yapmadan önce yapılan sözleşme tutarının %100’ünü yatırmasını gerektirmeyen işlemlerdir. Bu işlemde yatırımcıdan kaldıraç yerine sözleşmenin toplam değerinin bir kısmını ödemesinin istendiği bir başlangıç teminatı istenir. Bu teminat, sözleşmenin büyüklüğüne, koşullara ve yatırımcının durumuna göre farklılıklar gösterebilir.

Futures işlemler, genellikle altın, gümüş gibi kıymetli metalleri, ham petrol, doğal gaz gibi emtiaları, hisse senedi endekslerini ve döviz para birimleri gibi finansal araçları içerebilir. Future işlemi, alıcı ve satıcıya bir varlığın daha önceden belirlenmiş bir fiyatta ya da belli bir tarihte işlem yapma zorunluluğu veren bir finansal sözleşmedir.

Future işlemlerin yapılabilmesi için ilk olarak lisanslı bir aracı kurumda yatırım hesabı açılmalıdır. Hesap açıldıktan sonra anlaşılan kurum, yatırımcıya işlemleri tahsis edebileceği bir platform ayarlar. Bu platform üzerinden yatırım yapılabilir ve yapılacak işlemlerin vadeleri, işlem gördüğü borsa, teminat tutarı gibi birçok özelliği görülebilir. Alıcı ve satıcı anlaştıkları sözleşme tutarına göre belirlenen teminatı aracı kurumun hesabına yatırır ve işlemleri gerçekleştirebilir.

Futures sözleşmelerinin özellikleri

Genellikle içerikleri standart olan futures sözleşmeleri, resmi piyasalarda işlem görür. Futures sözleşmelerin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: