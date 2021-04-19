FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Galata Wind Enerji halka arzına yüzde 6.7 talep geldi! Galata Wind Enerji hisseleri ne zaman borsada işlem görecek?

Galata Wind Enerji halka arzına yüzde 6.7 talep geldi! Galata Wind Enerji hisseleri ne zaman borsada işlem görecek?

19.04.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların en büyük halka arzlarından Galata Wind Enerji'nin ihraç edilen hisselerine 6.7 kat talep gelirken, halka arz edilen hisselerin %24.4'ü yabancı kurumsal yatırımcılara satıldı.

Galata Wind Enerji halka arzına yüzde 6.7 talep geldi! Galata Wind Enerji hisseleri ne zaman borsada işlem görecek?

Galata Wind'in halka arzında 6.7 kat talep geldi, halk arz edilen hisselerin %24.4'ü yabancı yatırımcılara satıldı

Galata Wind Enerji, bugün başlayacak olan Aydem Yenilenebilir Enerji ile birlikte 2018 yılından bu yana yapılan en büyük halka arz olacak. İki şirket de yabancı ve yerli yatırımcı iştahı açısından yakından izleniyor.

GALATA WIND HALKA ARZI SONUÇLANDI

Galata Wind'in halka arzında 26.7 milyon lira nominal değerli ek satış olmak üzere sermayenin %30'u olan 160.4 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başı 5.06 liradan halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 811.8 milyon lira oldu.

Garanti Yatırım tarafından Pazar gecesi KAP'a yapılan açıklamaya göre halka arzın %24.4'ü yurtdışı, %26.7'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldı. Halka arza en yoğun talep yurtiçi kurumsal yatırımcılardan geldi.

İşte Bitcoin'in düşmesinin nedeni!İşte Bitcoin'in düşmesinin nedeni!

Halka arz edilen payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılar Goldman Sachs ve Norges Bank Investment Management oldu. Goldman Sachs sermayenin %1.5'i, Norges Bank ise %1.8'i kadar hisse aldı.

Payların geri kalanları ise yurtiçi bireysel ve çalışanlardan oluşan yatırımcılara satıldı. Toplam talep 1.1 milyar lira ile halka arz edilen hisselerin 6.7 katı seviyesinde gerçekleşti.

GALATA WIND BORSA KODU NEDİR, NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Galata Wind Enerji A.Ş. ("GWIND") payları Borsa İstanbul A.Ş. "Yıldız Pazar"da işlem görecektir. Borsa İstanbul'da ise 22 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlayacak.

SÜRDÜREBİLİR VE ÇEVRE DOSTU

Doğan Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Burak Kuyan ise şirketin sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit akış ve maliyetleri, operasyonel verimliliği ve sermaye yapısının yatırımcılar açısından önemli kriterler olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Galata Wind Enerji AŞ, halka açık enerji şirketleri arasında, 2020 yılında yüzde 34,92 olarak gerçekleşen net borç/toplam aktif oranıyla en düşük borçluluklardan birine sahip bir şirket olacak. Şirketimizin genel kredi sözleşmeleri kapsamında bankalar nezdinde 1,27 milyar liralık kredi limiti bulunuyor. Borçluluk konusunu çok ciddi yönetiyoruz, 2020 yılında 10 milyon, 2021 yılında da 100 milyon lira temettü ödedik. Halka arzla birlikte daha şeffaf bir yapıyla kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Kuyan, şirket olarak yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üretimi yaptıklarının altını çizerek, "Yaklaşık 775 gigavatsaatlik elektrik enerjisi üretme kapasitesiyle yılda yaklaşık 400 bin tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Reuters

Son 3 yılın en büyük halka arzı olacak: Aydem Enerji yatırımlarını açıkladı!Son 3 yılın en büyük halka arzı olacak: Aydem Enerji yatırımlarını açıkladı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Dev marka Yargıcı'yı satın alıyor!Dev marka Yargıcı'yı satın alıyor!
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?2021 emekli maaşı zammı ne kadar?
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!

İşte Bitcoin'in düşmesinin nedeni!

İşte Bitcoin'in düşmesinin nedeni!

Avukat Akpınar: Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek

Avukat Akpınar: Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek

Topraksız çilekle 300 bin lira kazanıyor

Topraksız çilekle 300 bin lira kazanıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

TCMB'dan kripto para açıklaması!

TCMB'dan kripto para açıklaması!

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.