Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? 8 kat talep geldi

Galata Wind'in halka arzında toplam tahsisat nominal 133,7 milyon Türk lirası olarak planlanmıştı. Bu şekilde şirketin halka arzına toplamda 8 kat talep geldiği aktarıldı. Galata Wind'in toplam halka arz büyüklüğü ise 811 milyon Türk lirasına ulaştı. GALATA WİND HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Galata Wind'in halka arzına 810 bini aşan yatırımcı katılırken talep toplamda Galata Wind'in planlanan tahsisattan 8 kat fazla talep geldiği belirtildi. Galata Wind'in halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklandı. 15-16 Nisan tarihlerinde yapılan talep toplama işlemlerinde şirketin 133.697.870 Türk lirası nominal değerli payları halka arz edildi. Gelen talebin arkasından satışa sunulan payların yüzde 20’sine tekabül eden ek satışa konu 26.739.570 Türk lirası nominal değerli paylarının da satışıyla toplam 160.437.440 Türk lirası nominal değerli payların halka arzı gerçekleşti. Şirket’in 1,00 Türk lirası nominal değerli (100 adet) paylarının halka arz fiyatı 5,06 Türk lirası belirlenmiş olup, Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar, yüzde 10 iskonto ile 4,554 Türk lirası fiyattan halka arza katılım göstermişlerdir. Nihai sonuçlara göre 160.437.440 Türk lirası nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 811.018.951 Türk lirası olarak gerçekleşti.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 76.937.237,00 Türk lirası nominal değerli 389.302.419,22 Türk lirası tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 48’ine denk paylar Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a satıldı. Halka arz edilen 133.697.870 Türk lirası nominal değerli payların yüzde 49,0’una denk gelen 65.511.956,30 Türk lirası nominal değerli paylar Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, kendilerine tahsis edilen pay miktarının 4,3 katı olan 280.149.186,00 Türk lirası nominal değerli pay talebi geldi. Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 1.570.148,00 Türk lirası nominal değerli 7.150.453,96 Türk lirası tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 1,’ine denk paylar Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar’a satılmıştır. Halka arz edilen 133.697.870 Türk lirası nominal değerli payların %1,00’ine denk gelen 1.336.978,70 Türk lirası nominal değerli paylar Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 41 Çalışanlardan Oluşan Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 1,4 katı olan 1.810.813,00 Türk lirası nominal değerli pay talebi geldi.

Dağıtım sırasında tahsisat oranlarında izahnamenin 25.2.3.b maddesi kapsamında değişiklik yapılmış, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların nominal değeri yüzde 20 azaltılarak 42.783.319,00 TL’ye çekilmiştir. Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 42.783.319,00 Türk lirası nominal değerli 216.483.594,14 Türk lirası tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 26,7’sine denk paylar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a satıldı. Halka arz edilen 133.697.870,00 Türk lirası nominal değerli payların yüzde 40’ına denk gelen 53.479.148,00 Türk lirası nominal değerli paylar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 326 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 12,6 katı olan 673.083.385,00 Türk lirası nominal değerli pay talebi geldi. Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 39.146.736,00 Türk lirası nominal değerli 198.082.484,16 Türk lirası tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 24,4’üne denk paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a satıldı.