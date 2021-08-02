FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Gen İlaç’ın halka arz sonuçları açıklandı

Gen İlaç’ın halka arz sonuçları açıklandı

02.08.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 28-29-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama sürecini başarıyla tamamladığını duyurarak halka arz sonuçlarını açıkladı. Toplam halka arz büyüklüğü 738,1 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Gen İlaç’ın halka arz sonuçları açıklandı

Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arz, sabit fiyatla talep toplama ve borsa dışında satış yöntemi ile gerçekleştirildi. Toplam halka arz edilen payların 6,7 katına denk gelen pay talebi oluşurken, halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 7,9 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 9,7 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,0 katı ve şirket çalışanlarına tahsis edilen payların 1,7 katı talep gelmiştir. Yoğun ilgi sonucunda ek pay satış hakkının da kullanıldığı arzda, böylelikle toplam halka arz büyüklüğü 738,1 milyon TL’ye ulaştı.

Gen İlaç’ın yurt içi bireysel yatırımcılara oransal dağılım yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen 21 milyon 250 bin lira nominal tutarlı paya 51 bin 73 yatırımcıdan talep geldi.

SERMAYE ARTIŞI VE ORTAK SATIŞ YÖNTEMLERİ BERABER KULLANILDI

Gen İlaç halka arzında sermaye artışı ve ortak satış yöntemleri beraber kullanıldı. 50.000.000 lira nominal tutarda pay sermaye artışından, ek satış dahil 18.750.000 lira nominal tutarda pay da ortak satış yöntemi ile satılırken, tamamlanan talep toplama süreci sonunda toplam sermayenin yüzde 22,92’sine karşılık gelen 68.750.000 lira nominal tutarlı paylar halka arz edildi. Böylelikle şirket sermayesi de 250.000.000 liradan 300.000.000 liraya yükseldi.

Akfen GYO 2021’in ilk yarısında gelirlerini yüzde 182 arttırdıAkfen GYO 2021’in ilk yarısında gelirlerini yüzde 182 arttırdı

Gen İlaç halka arzında toplam halka arz büyüklüğü olan 62.500.000 lira nominal değerli payların 6,7 katı talep gelmiş olup, satışa sunulan ek satış dahil 68.750.000 lira nominal tutarlı payların tamamının satışı gerçekleşti.

Halka arz edilen payların yüzde 34'ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 1’i şirket çalışanlarına, yüzde 35’i yurt içi kurumsal ve yüzde 30’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonucunda payların yüzde 35’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 1’i şirket çalışanlarına, yüzde 38’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Halka arz edilen şirket hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da 10,75 lira fiyat ve ‘GENIL’ kodu ile önümüzdeki günlerde işlem görmeye başlayacak.

Kaynak: DHA

Ne GS ne FB ne de BJK! İşte Borsa İstanbul'da en çok kazandıran takımNe GS ne FB ne de BJK! İşte Borsa İstanbul'da en çok kazandıran takım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Bursa'da damada görülmemiş eziyet! Boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vurulduBursa'da damada görülmemiş eziyet! Boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

Zam pazarlığı başlıyor

Zam pazarlığı başlıyor

Araç sahipleri dikkat: Bugün son gün!

Araç sahipleri dikkat: Bugün son gün!

Dünyanın en büyük 3. şirketinden yalanlama!

Dünyanın en büyük 3. şirketinden yalanlama!

Altın ne kadar oldu? Haftanın ilk rakamları

Altın ne kadar oldu? Haftanın ilk rakamları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

PTT'den kredi açıklaması

PTT'den kredi açıklaması

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.