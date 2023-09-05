GIPTA HALKA ARZ NE ZAMAN? Gıpta halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Gıpta halka arz tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Gıpta 32 milyon lot sermaye artırımı ile halka arza çıkıyor. Gıpta halka arz hisse kodu ise GIPTA olarak açıklandı. İşte detaylar...

GIPTA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Gıpta halka arz tarihleri açıklandı.

Gıpta halka arz talep toplama işlemleri 6-7-8 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştielcek.

GIPTA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Gıpta'nın halka arz sonrası açıklık oranı %30,30 olarak belirlendi. Toplamda 40 milyon adet lot dağıtılacak.

Payların tamamının satışının ardından halka arz büyüklüğünün yaklaşık 836 milyon TL olması bekleniyor.

GIPTA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Gıpta hisse fiyatı 20,90 TL olarak duyuruldu.

Gıpta halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

GIPTA HİSSE KODU NEDİR?

Gıpta hisse kodu GIPTA olarak açıklandı.

