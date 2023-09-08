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GIPTA HALKA ARZ sonuçları ne zaman açıklanır? Gıpta halka arz ne zaman borsada işlem görecek, kaç lot verir?

08.09.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıpta halka arz talep toplama işlemleri sürüyor. Borsada GIPTA BİST kodu ile işlem gören şirketin halka arz büyüklüğü 836 Milyon lira olarak duyurulmuştu. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 30,30. Peki, Gıpta halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? Gıpta halka arz ne zaman borsada işlem görecek, kaç lot verir?

GIPTA HALKA ARZ sonuçları ne zaman açıklanır? Gıpta halka arz ne zaman borsada işlem görecek, kaç lot verir?

Gıpta halka arz için talep toplama işlemleri 6 Eylül itibarıyla başladı. 32 milyon lot sermaye artırımı ile çıkan halka arza ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette, " Gıpta halka arz sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gıpta halka arz ne zaman borsada işlem görecek, kaç lot verir?

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GIPTA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Gıpta halka arz talep toplama işlemleri 6 Eylül itibarıyla başladı.

Talep toplama işlemi bugün (8 Eylül 2023 Cuma) sona erecek.

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GIPTA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Gıpta'nın halka arz sonrası açıklık oranı yüzde 30,30 olarak belirlendi. Toplamda 40 milyon adet lot dağıtılacak.

Payların tamamının satışının ardından halka arz büyüklüğünün yaklaşık 836 milyon TL olması bekleniyor.

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GIPTA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Gıpta hisse fiyatı 20,90 TL olarak duyuruldu.

Gıpta halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

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GIPTA HİSSE KODU NEDİR?

Gıpta hisse kodu GIPTA olarak açıklandı.

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