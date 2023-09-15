GIPTA OFİS HALKA ARZ SONUÇLARI 2023: Gıpta Ofis kaç lot veriyor? Halka arz sonuçları!

GIPTA Bist koduyla borsada işlem görecek olan Gıpta Ofis halka arz sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 6-7-8 Eylül tarihlerinde alınan talep toplama işlemlerinin ardından gözler Gıpta Ofis halka arz sonuçları ile ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte Gıpta Ofis halka arz sonuçları hakkında detaylar..
Gıpta Ofis halka arz sonuçları SPK tarafından açıklandı. Gıpta Ofis halka arza 3.570.921 yatırımcı katıldı. Talebi geçerli olan yatırımcı sayısı ise 3.364.933 oldu.
Gıpta Ofis, 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.
Gıpta Ofis hisse kodu GIPTA olarak açıklandı.
Gıpta Ofis hisse fiyatı 20,90 TL olarak açıklandı.
Gıpta ofias halka arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.
Gıpta Ofis halk arzı katılım endeksine uygun değildir.