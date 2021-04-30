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Girişim Elektrik halka arz ne zaman? İşte Girişim Elektrik halka arz hisse kodu

30.04.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren ve geçen sene ortalama 880 milyon TL’lik hasılat elde eden Girişim Elektrik, halka arz sürecini başlattı. Geçtiğimiz yıl toplamda 235 milyon TL net kâr açıklayan Girişim Elektrik’in halka arz tarihi ve hisse kodu ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Girişim Elektrik halka arz ne zaman? İşte Girişim Elektrik halka arz hisse kodu

SPK ve Borsa İstanbul’a halka arz başvuru dosyasını teslim eden Girişim Elektrik’in halka arzında aracı kurum da Oyak Yatırım oldu. Girişim Elektrik’in 12 Nisan’dan itibaren halka arz başvuru dosyasının ilgili kurumlara ulaştırdığı öğrenildi.

GİRİŞİM ELEKTRİK HALKA ARZDA ARACI KURUMLAR

Son zamanlarda halka arz takviminde enerji şirketleri dikkat çekiyor. Girişim Elektrik A.Ş. de halka arz sürecini başlattığını duyurdu. Oyak Yatırım konsorsiyum önderliğinde halka arzını yapacağını paylaşan Girişim Elektrik 12 Nisan’dan itibaren halka arz başvuru dosyasını Borsa İstanbul'a ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) teslim ettiğini bildirdi.

GİRİŞİM ELEKTRİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Girişim Elektrik halka arz sürecini başlattığını duyurdu. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. halka arz için Borsa İstanbul’a ve SPK'ye başvuru işlemlerini bitirdi. Fakat Girişim Elektrik’in halka arzıyla ilgili henüz resmî bir tarih belirlenmedi.

Oyak Yatırım konsorsiyum önderliğinde halka arzını yapacağını duyuran Girişim Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M.Behiç Harmanlı, halka arz ile şirketlerinin kurumsal yapısını güçlendirmeyi, markalaşma ilkelerini geliştirmeyi, sektörel büyüme hedeflerine ivme kazandırmayı ve bu zamana dek elde ettikleri tecrübeleri yatırımcılarla paylaşmayı istediklerini söyledi.

Girişim Elektrik'in 2020’de 880 milyon Türk lirası hasılat elde ettiğini ve 235 milyon Türk lirası net kâra sahip olduğunu vurgulayan Harmanlı, Türkiye’ye önemli bir katma değer sağlayan Girişim Elektrik’in, yenilenebilir enerjinin bölgedeki önde gelen aktörlerinden biri olarak uzun senelerdir Türkiye'nin dört bir yanında ve tüm EMEA bölgesinde yatırımcıları kazançlı, verimli ve ihtiyaçları kapsamında optimize edilmiş yatırımlarla bir araya getiriyor.

Harmanlı, yeni hedeflerle bu faydayı en üst seviyeye çıkaracaklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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