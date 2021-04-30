Girişim Elektrik halka arz ne zaman? İşte Girişim Elektrik halka arz hisse kodu

SPK ve Borsa İstanbul’a halka arz başvuru dosyasını teslim eden Girişim Elektrik’in halka arzında aracı kurum da Oyak Yatırım oldu. Girişim Elektrik’in 12 Nisan’dan itibaren halka arz başvuru dosyasının ilgili kurumlara ulaştırdığı öğrenildi.

GİRİŞİM ELEKTRİK HALKA ARZDA ARACI KURUMLAR

Son zamanlarda halka arz takviminde enerji şirketleri dikkat çekiyor. Girişim Elektrik A.Ş. de halka arz sürecini başlattığını duyurdu. Oyak Yatırım konsorsiyum önderliğinde halka arzını yapacağını paylaşan Girişim Elektrik 12 Nisan’dan itibaren halka arz başvuru dosyasını Borsa İstanbul'a ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) teslim ettiğini bildirdi.

GİRİŞİM ELEKTRİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Girişim Elektrik halka arz sürecini başlattığını duyurdu. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. halka arz için Borsa İstanbul’a ve SPK'ye başvuru işlemlerini bitirdi. Fakat Girişim Elektrik’in halka arzıyla ilgili henüz resmî bir tarih belirlenmedi.

Oyak Yatırım konsorsiyum önderliğinde halka arzını yapacağını duyuran Girişim Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M.Behiç Harmanlı, halka arz ile şirketlerinin kurumsal yapısını güçlendirmeyi, markalaşma ilkelerini geliştirmeyi, sektörel büyüme hedeflerine ivme kazandırmayı ve bu zamana dek elde ettikleri tecrübeleri yatırımcılarla paylaşmayı istediklerini söyledi.