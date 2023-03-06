Göknur Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu!

Göknur halka arz aşaması, piyasa takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Göknur Gıda şirketi 79,250,000 lot verecek. Dağıtımı hakkında eşit veya oransal olduğuna dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Peki Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu!

GÖKNUR GIDA NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Göknur Gıda, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasından sonra borsada işlem görecek. 6-10 Mart tarihlerinde işlem göreceği öngörülüyor. Halka arz tarihi ise 1-2-3 Mart 09.00-17.00 olarak belirlenmişti.

GÖKNUR GIDA HİSSE FİYATI NE?

Göknur Gıda 11,00 TL'den halka arz olacak. Hisse kodu ise #GOKNR olarak açıklandı.

GÖKNUR GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

"1-2-3 Mart 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleştirilen Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı sonuçlanmıştır. Halka arz sonucunda 11,00 TL'den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 65.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 14.250.000 TL olmak üzere toplam 79.250.000 TL nominal payların tamamı satılmıştır. Halka arzda toplam 904.968 yatırımcıdan halka arz edilen 79.250.000 TL nominal değerli payların 7,93 katına denk gelen 628.323.937 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir. Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 5,01 katı, Şirket Çalışanları'na tahsis edilen payların 1,76 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 26,61 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 2,77 katı talep gelmiştir. Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 57.060.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %72'sine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a, toplam 2.377.500 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %3'üne denk gelen paylar Şirket Çalışanları'na, 11.887.500 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %15'ine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a ve 7.925.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %10'nuna denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a dağıtılmıştır. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır."

