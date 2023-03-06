FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Göknur Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu!

Göknur Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu!

06.03.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göknur Gıda halka arz detayları piyasa takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Göknur halka arz başvurusunu onayladığını belirtti. Göknur Gıda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek. Peki Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu!

Göknur Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu!

Göknur halka arz aşaması, piyasa takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Göknur Gıda şirketi 79,250,000 lot verecek. Dağıtımı hakkında eşit veya oransal olduğuna dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Peki Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu!

Göknur Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu!

GÖKNUR GIDA NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Göknur Gıda, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasından sonra borsada işlem görecek. 6-10 Mart tarihlerinde işlem göreceği öngörülüyor. Halka arz tarihi ise 1-2-3 Mart 09.00-17.00 olarak belirlenmişti.

GÖKNUR GIDA HİSSE FİYATI NE?

Göknur Gıda 11,00 TL'den halka arz olacak. Hisse kodu ise #GOKNR olarak açıklandı.

Göknur Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu!

GÖKNUR GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

"1-2-3 Mart 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleştirilen Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı sonuçlanmıştır. Halka arz sonucunda 11,00 TL'den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 65.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 14.250.000 TL olmak üzere toplam 79.250.000 TL nominal payların tamamı satılmıştır. Halka arzda toplam 904.968 yatırımcıdan halka arz edilen 79.250.000 TL nominal değerli payların 7,93 katına denk gelen 628.323.937 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir. Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 5,01 katı, Şirket Çalışanları'na tahsis edilen payların 1,76 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 26,61 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 2,77 katı talep gelmiştir. Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 57.060.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %72'sine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a, toplam 2.377.500 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %3'üne denk gelen paylar Şirket Çalışanları'na, 11.887.500 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %15'ine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a ve 7.925.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %10'nuna denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a dağıtılmıştır. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından altında yeni rekor sinyali!Uzmanından altında yeni rekor sinyali!
'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep
O ilin ilk EYT emeklisi oldu! Sabah başvurusunu yaptı 4 saat sonra...O ilin ilk EYT emeklisi oldu! Sabah başvurusunu yaptı 4 saat sonra...
Anahtar Kelimeler:
halka arz borsa hisse

En Çok Okunan Haberler

Beğendiği tweet ile adaylığını açıkladı! "İn oradan aşağı"

Beğendiği tweet ile adaylığını açıkladı! "İn oradan aşağı"

Kılıçdaroğlu, 'masaya katılın' çağrısı yaparsa...

Kılıçdaroğlu, 'masaya katılın' çağrısı yaparsa...

Riskli eve düşük faizli kredi!

Riskli eve düşük faizli kredi!

EYT’liye avans ödemesi! İkramiye ile birlikte 6.600 TL…

EYT’liye avans ödemesi! İkramiye ile birlikte 6.600 TL…

Togg, Elon Musk’ı kızdırdı! Rafa kalkabilir!

Togg, Elon Musk’ı kızdırdı! Rafa kalkabilir!

Bu iki güne dikkat! ‘Senaryoya sadık kalınırsa altın fiyatları...’

Bu iki güne dikkat! ‘Senaryoya sadık kalınırsa altın fiyatları...’

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.