GRTRK HİSSE ne zaman işlem görecek? Grainturk (GRTRK) halka arz sonuçları açıklandı mı?

GRTRK hissenin ne zaman işlem göreceği ile ilgili son dakika açıklamarı yakından takip ediliyor. Graınturk Tarım, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler borsada işlem görmeye başlayacağı tarihe çevrildi. Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.

GRTRK HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

GRTRK hisselerin 25 Nisan Salı veya 26 Nisan Çarşamba günü işlem görmesi bekleniyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Eşit dağıtım yöntemi ile İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş ortaklığında halka arz olacak şirketin hissesi 17,60 TL seviyesinden satışa sunulmuştu.

Halka arz şekli ise sermaye artırımı 25.000.000 Lot olarak açıklanmıştı.

FONUN KULLANIM YERİ

Kurum tarafından yapılan açıklamada fonun kullanım yeri şu şekilde belirtildi: