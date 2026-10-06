GUBRE FABRIK (GUBRF) 07 Ekim Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesi 06 Ekim Salı 2026 tarihinde güne 416,25 TL’den başladı. Seans içinde 418,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 409,25 TL görüldü ve günü 410,75 TL’den kapattı.

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesi için 06 Ekim Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,26 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,82 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,99 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 410,75 TL, 416,00 TL, 419,75 TL, 414,75 TL, 411,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 410,75 TL – 419,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesinin 06 Ekim Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 444,91 TL, 52 günlük ortalama 449,33 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 407,00 TL ve 404,00 TL destek, 416,00 TL ve 422,00 TL direnç noktalarıdır.

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