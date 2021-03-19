Gübretaş'tan Söğüt Altın Madeni açıklaması

Gübretaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz uhdesinde bulunan 82050 sicil numaralı Söğüt Altın Madeni ruhsatının devrine ilişkin, yüzde 100 bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. ile bir devir sözleşmesi imzalandığı 24 Şubat 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu ruhsat devir sürecinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak tamamlandığı bildirildi.

(AA)



