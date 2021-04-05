GYO'ların pazar büyüklüğü 58 milyar liraya ulaştı

Geçen yıl BIST 100 Endeksi, yüzde 29 artarken, GYO Endeksi ise yüzde 60 getiri elde ederek 405 puandan 647 puana yükseldi ve seneyi rekor bir büyümeyle kapattı. Son iki yıllık getirilere bakıldığında ise GYO endeksinde yüzde 106'lık büyüme yaşandı.

Aynı rekor 469 bin 740 adetle ilk satışlarda da yaşandı. Konut fiyatlarında en yüksek artış oranları kasımda görüldü. Yıllık değişim, konut fiyat endeksinde yüzde 29,97, yeni konut fiyat endeksinde ise yüzde 31,14 olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi Bankası sponsorluğunda yayınlanan rapora göre, konut satış adedi 2020'de 1 milyon 499 bin 316'ya yükselerek yıllık bazda en yüksek rakama ulaştı.

GYO'ların piyasa değeri 58 milyar liraya ulaştı. Son çeyrek verileriyle 2020 yılı kurumsal yatırımcı oranı yüzde 47,29, yabancı yatırımcı oranı ise yüzde 13,91 oldu. 2020 yılı verileri son 3 yıldır 33 adette sabitlenen GYO'ların sayısının 2021 içerisinde artabilmesi için pozitif bir işaret olarak değerlendiriliyor. Bu yıl hastane, altyapı, veri merkezi gibi spesifik alanlarda yeni GYO'ların kurulup halka arz olması sektöre daha da derinlik kazandıracak.

Türkiye'de alternatif yatırım fonu pazar büyüklüğü 31 Aralık 2020 itibarıyla 11,7 milyar lira seviyesine ulaştı. İhraç dönemi devam eden ve ilk defa yatırım almış fonlar dahil olmak üzere toplam 47 gayrimenkul yatırım fonu yatırım aldı. Gayrimenkul Yatırım Fonu büyüklüğü bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 20 artarak 8,5 milyar TL seviyesine ulaştı.

'OFİS PAZARININ GELECEĞİ DEĞİŞİYOR'

Küresel salgın nedeniyle iş dünyası değiştikçe ofis pazarının geleceği de değişiyor. Bu değişiminin yanı sıra, 2021 ekonomisinde beklenen kısmi toparlanma doğrultusunda ofis pazarının, çalışma alanlarının yükselen yönlerine paralel olarak toparlanmaya başlayacağı öngörülüyor.