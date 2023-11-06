HALKA ARZ TAKVİMİ 6 KASIM - 10 KASIM 2023: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, borsada ne zaman işlem görecekler?

Halka arz olan şirketler vatandaşlar tarafından merak edildi. Borsa ve ekonomini gündemini yakından takip eden kişiler yeni halka arz olacak şirketleri internette araştırıyorlar. . SPK onayı ardından bu hafta yeni halka arz olan şirketler ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU HAFTA HALKA ARZ OLAN ŞİRKETLER HANGİLERİ? (6-10 KASIM 2023)

Bu hafta halka arz olan şirketler şu an için görünmüyor. Ancak takvim paylaşıldığında halka arz olacak şirketler haberde yer alacaktır.

Öte yandan Tureks Turunç Madencilik için talep toplama süreci tamamlandı. Fakat Tureks Turunç Madencilik hisse senetlerinin borsada ne zaman işlem göreceğine ilişkin açıklamada bulunulmadı. Tarih bilgisi paylaşıldığında Tureks Turunç MARBL kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görüyor olacak.





