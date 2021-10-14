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Hanzade Doğan, "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesinde!

14.10.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, Fortune Dergisi'nin geleneksel olarak her yıl belirlediği "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesine bu yıl Türkiye’den girmeyi başaran tek isim oldu.

Hanzade Doğan, "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesinde!

Hepsiburada açıklamasına göre, Fortune tarafından, iş dünyasındaki ilham veren başarı hikayeleriyle öne çıkan kadın liderlerin belirlendiği "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesi, her yıl ABD ve Uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride yayınlanıyor. Dergi, 1998'den bugüne her yıl yayımladığı geleneksel listede yer alan uluslararası ekonominin en güçlü iş kadınlarını, şu dört değişmez kritere göre belirliyor;

"Aday iş kadınlarının şirketlerinin küresel ekonomi içindeki büyüklük ve önemleri; şirketlerin istikrarı ve etkin yönetimi; aday iş kadınının kariyerinin başarı eğrisi ve son olarak da sosyal ve kültürel etkisinin gücü. İçinde bulunduğumuza benzer kriz ve belirsizlik dönemlerinde ise, bu dört kritere ek olarak aday iş kadınlarının güçlerini ne kadar etkin ve olumlu kullandıkları ve olumsuz şartlara rağmen şirketlerini geniş anlamda daha iyi bir dünya ve gelecek için yapılandırıp yapılandırmadıkları, listeye girmelerinde hayati önem taşıyor."

Fortune, tüm bu kriterler doğrultusunda uluslararası kategoride bu yıl ilk kez yer alan Hanzade Doğan için, kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Hepsiburada'nın küresel çaptaki ekonomik başarısındaki liderliğinin yanı sıra, sosyal ve kültürel etkinliğinin gücü için de "Türkiye'de kadınların güçlendirilmesinde önemli rol oynadı." ifadesini kullandı.

"ÇALIŞANLARIN YÜZDE 49'U KADIN"

Fortune, Hanzade Doğan'ın liderliğinde ve vizyonu ile Hepsiburada'nın son 4 yılda 19 bin girişimci (2021 yarıyıl itibarıyla bu sayı 23 bine yükseldi) kadına destek veren bir program yarattığının ve Hepsiburada çalışanlarının yüzde 49'unun kadın olduğunun altını çizdi.

Hanzade Doğan tarafından 2000 yılında kurulan, ticaretin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla sunduğu kapsayıcı destekler ile Türkiye'deki işletmeler ve e-ticaret ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayan ve global bir oyuncu olmayı hedefleyen Hepsiburada için Fortune tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

NASDAQ'TA İŞLEM GÖRÜYOR

"Hepsiburada, geçtiğimiz Temmuz ayında NASDAQ'a kote olan ilk ve tek Türk şirketi oldu. Hepsiburada'nın NASDAQ’ta işlem görmeye başlaması, şirketin 2020'de yaşadığı rekor büyümenin hemen ardından geldi. Hanzade Doğan'ın gelecek için hedefi ise, Hepsiburada'yı global arenada da büyütmek."

Hanzade Doğan

HANZADE DOĞAN HAKKINDA

Hepsiburada'nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, online ve dijital iş alanlarında Türkiye'nin öncü iş insanları arasında. Girişimcilik alanındaki başarılarının yanı sıra, Türkiye'deki birçok köklü şirketin yönetiminde liderlik yaptı. 2019 yılında "dünyanın en başarılı kadın teknoloji girişimcilerinden biri" olarak gösterilen Hanzade Doğan, Hepsiburada ile Türkiye'de perakende sektörünün dijital dönüşümüne önderlik yapmaya devam etmekte.

Liderlik yaptığı Hepsiburada'nın yanı sıra, Türkiye'nin sosyal ve toplumsal kalkınması için de çalışan ve bu doğrultuda sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Hanzade Doğan, eğitim alanında da topluma katkılarını sürdürüyor. Aydın Doğan Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yapan Doğan, Türkiye'de genç kızların ve kadınların güçlenmesini destekleyen çalışmalarını sürdürmekte.

Doğan, bir sosyal sorumluluk projesi "Baba, Beni Okula Gönder" eğitim seferberliğine liderlik ederek, Türkiye'de genç kızlar için eğitimin önünde duran ekonomik ve kültürel engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Doğan ayrıca, kız çocuklarının eğitimi konusunda toplumsal farkındalığı artırmak için ilki 2015'te olmak üzere, Aydın Doğan Vakfı ile UNICEF, UN Women, UNFPA iş birliğiyle Dünya Kız Çocukları günü konferanslarının düzenlenmesini sağlamaya devam ediyor. (AA)

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