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Hat-San halka arz ne zaman, kaç lot verir? Hat-San halka arz eşit mi oransal mı? İşte talep toplama tarihleri

13.09.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HATSAN Gemi halka arz ediliyor. Ünlü gemi bakım ve onarım firmasının Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvurunun kabul edilmesi ile birlikte halka arz hisseleriyle ilgilenen ve borsayı takip eden vatandaşlar, arama motorlarında" Hat San kaç lot verir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hat-San halka arz ne zaman, kaç lot verir? Hat-San halka arz eşit mi oransal mı? İşte talep toplama tarihleri

Hat-San halka arz ne zaman, kaç lot verir? Hat-San halka arz eşit mi oransal mı? İşte talep toplama tarihleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Hat San halka arz oluyor. Halka arz onayı alan HATSAN'ın talep toplama tarihleri 14-15 Eylül 2023 saat 17.00'a kadar olarak açıklandı. Halka arz, Yıldız Pazar Borsası'nda işlem görecek. "Hatsan Gemi halka arz kaç lot verir?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken birçok kişi internette araştırma yapıyor. İşte, Hatsan halka arz ile ilgili ayrıntılar...

HAT-SAN HALKA ARZ NE ZAMAN?

HATSAN halka arzı HATSN bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Halka arzda toplamda 43,300,000 lot dağıtılacağı açıklandı. Halka arz büyüklüğü 1 Milyar TL olarak açıklandı. Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. halka arzı ''Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.

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HATSAN halka arz talep toplama tarihleri 14 - 15 Eylül 2023 olarak açıklandı. Reeder halka arzın borsada işlem göreceği tarih 15 Eylül sonrasında belli olacak.

HATSAN KAÇ LOT VERİR?

Hatsan Gemi hissesi 22,60 TL’den halka arz olacak. Hatsan Gemi'nin halka arz açıklık oranı %20’dir. Toplamda 43,300,000 adet lot dağıtılacaktır. Hat-San Gemi, halka arz yoluyla 188.037.093 TL olan mevcut sermayesini 33.462.907 TL artırarak 221.500.000 TL’ye çıkaracak.

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HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

1 TL nominal değerli paylar 22,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak ve satılan paylar eşit dağıtılacak. Halka arzda eşit dağıtım yapılacak.


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