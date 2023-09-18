HATSN halka arz sonuçları açıklandı! Hat-San borsada ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan ve halka arz olan Hat-San halka arz talep toplama işlemleri sona erdi. Gemi inşaatı, gemi tamir bakımı ve gemi dönüşümü faaliyetleri sürdüren Hat-San halka arzına yoğun ilgi gösterildi. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Borsa İstanbul'a çevrildi. Peki,

Hat-San borsada ne zaman işlem görecek? HATSN borsa işlem tarihi belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

HATSN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. #HATSN halka arz sonuçları, konsorsiyum lideri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından KAP'a bildirildi.

Hisse fiyatı 22,60 TL'den toplamda 44.300.000 lotunu yatırımcılara pay eden şirket, 14-15 Eylül tarihlerinde talep toplama sürecini gerçekleştirmişti. Yüksek katılım sağlanan halka arzın katılım sayısı ise 3.735.529 olarak duyuruldu.

Bireysele eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olan HATSN'ın tahsisat grupları şu şekilde:

31.010.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

8.860.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

4.430.000 Lot (%10) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı

Talebi karşılanan yurt içi bireysel yatırımcı sayısı 3.735.310 olarak belirtilirken, 215 yurt içi kurumsal yatırımcıya ise pay dağıtıldı. Arza katılım sağlayan yurt dışı kurumsal yatırımcı sayısı ise 4 olarak açıklandı.

Yurt içi bireysel yatırımcılar, tahsisat tutarının yaklaşık 3,7 katı oranında talepte bulunurken, yurt içi kurumsal yatırımcıların tahsisat tutarının ise 14,3 katı bir talep geldi.

HAT-SAN BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz sonuçlarının açıklamasıyla birlikte şirketin HATSN koduyla 20-21 Eylül tarihleri arasında borsada işlem görebileceği öngörülüyor.

