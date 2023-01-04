Hisse satışı neden gerçekleşmez? Hisse senedi satışı neden iptal olur?

Borsada sürekli işlemler başlamadan önce emirler toplanır. Bu emirler alıcı ve satıcıyı da bir araya gelmesine ihtiyaç duymadan hisse senedi satış işlemlerinin gerçekleşmesini sağlar. Hisse senedi alınabilmesi için emirlerin gerçekleştirilmesi için bazı kriterlerin yerine gelmiş olması gerekir. Emir ve borsa kriterleri birbiri ile uyuşmaz ise işlem iptal olur ya da gerçekleşmez. Satış emrinin gerçekleşmemesine dair farklı sebepler bulunur.

Hisse satışı neden gerçekleşmez?

Hisse senedi satışı iptali nedenleri ya da hisse senedinin satışının gerçekleşmemesi nedenleri içerisinde ilk sebebi olarak uygun şartlarda alıcının olmaması sayılabilir. Belirlenen satış fiyatı bölümü ile alış fiyatı bölümündeki rakamlar birbiri ile uyumlu olmazsa satış emri gerçekleştirilemez. Belirlediğiniz fiyattan daha düşük miktarlarda satış yapan varsa bu sebepten dolayı sıra size gelinceye kadar emir gerçekleşmez. Hisse satışının gerçekleşmemesinin sebebi sizin sattığınız miktardan bir alıcının olmamasıdır da denilebilir.

Satış emri hisse taban fiyattan işlem görüyorsa da hisse senedi satışı iptali nedenleri arasında yer alır ve satış gerçekleşmez. Yüksek olan bir hisse de satıcı sayısı fazla olurken bunun tam tersi olan alıcılar daha az olur. Bu da sizin belirlediğiniz fiyattan satışın gerçekleşmemesine neden olabilir. Emrin gerçekleşmemesine sebep olan bir diğer nokta da brüt takas uygulaması ile işlem gören hisselerin aynı gün içerisinde alınıp satılmaması kuralıdır. Borsanın kapalı olması da o gün içerisinde alım satım işlemlerinin yapılmamasına neden olur. İşlem yapılmayan günlerde hisse senedi emir iptalleri de gerçekleşmez.

Hisse senedi emir iptalleri nedir?

Emir iptalinin şartsız olarak serbest bırakılması ile sisteme girilmiş olan emirler ayrı ayrı iptal edilebilir. Verilen emirlerin belirlenmiş bir geçerlilik süresi bulunur ve emir vermeden önce bu sürelerden herhangi birinin seçilmesi gerekir. Emir eğer günlük olarak verilmiş ise gün sonuna kadar farklı bir işlem yapılmazsa sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. Bunun dışında farklı emir iptali çeşitleri de bulunur. Hisse senedi emir iptalleri çeşitleri:

İptale kadar geçerli emir: Emir girildiği zamandan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir.

Tarihli emir: Verilen emir sisteme girilirken orada belirtilen tarihe kadar geçerlidir.

Gerçekleşmezse iptal et emri

Kalanı iptal et (KİE)



