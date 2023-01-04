FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Hisse satışı neden gerçekleşmez? Hisse senedi satışı neden iptal olur?

Hisse satışı neden gerçekleşmez? Hisse senedi satışı neden iptal olur?

29.12.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finansal ürünler ve hisse senetlerinin işlemlerden geçtiği ve kurumsal olan piyasa işlemlerine genel anlamda borsa adı verilir. Bu tanım daha kısa ve anlaşılır bir şekilde yapılacak olursa hisse senetleri ile alakalı alım satım işlemlerinin yapılmasıdır denilebilir. Alıcı ve satıcıyı bir araya gelmeye ihtiyaç duymadan verilen emirler ile bu işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanır. Peki, hisse senedi satışı neden gerçekleşmez ve iptal olur?

Hisse satışı neden gerçekleşmez? Hisse senedi satışı neden iptal olur?

Borsada sürekli işlemler başlamadan önce emirler toplanır. Bu emirler alıcı ve satıcıyı da bir araya gelmesine ihtiyaç duymadan hisse senedi satış işlemlerinin gerçekleşmesini sağlar. Hisse senedi alınabilmesi için emirlerin gerçekleştirilmesi için bazı kriterlerin yerine gelmiş olması gerekir. Emir ve borsa kriterleri birbiri ile uyuşmaz ise işlem iptal olur ya da gerçekleşmez. Satış emrinin gerçekleşmemesine dair farklı sebepler bulunur.

Hisse satışı neden gerçekleşmez?

Hisse senedi satışı iptali nedenleri ya da hisse senedinin satışının gerçekleşmemesi nedenleri içerisinde ilk sebebi olarak uygun şartlarda alıcının olmaması sayılabilir. Belirlenen satış fiyatı bölümü ile alış fiyatı bölümündeki rakamlar birbiri ile uyumlu olmazsa satış emri gerçekleştirilemez. Belirlediğiniz fiyattan daha düşük miktarlarda satış yapan varsa bu sebepten dolayı sıra size gelinceye kadar emir gerçekleşmez. Hisse satışının gerçekleşmemesinin sebebi sizin sattığınız miktardan bir alıcının olmamasıdır da denilebilir.

Satış emri hisse taban fiyattan işlem görüyorsa da hisse senedi satışı iptali nedenleri arasında yer alır ve satış gerçekleşmez. Yüksek olan bir hisse de satıcı sayısı fazla olurken bunun tam tersi olan alıcılar daha az olur. Bu da sizin belirlediğiniz fiyattan satışın gerçekleşmemesine neden olabilir. Emrin gerçekleşmemesine sebep olan bir diğer nokta da brüt takas uygulaması ile işlem gören hisselerin aynı gün içerisinde alınıp satılmaması kuralıdır. Borsanın kapalı olması da o gün içerisinde alım satım işlemlerinin yapılmamasına neden olur. İşlem yapılmayan günlerde hisse senedi emir iptalleri de gerçekleşmez.

Hisse senedi emir iptalleri nedir?

Emir iptalinin şartsız olarak serbest bırakılması ile sisteme girilmiş olan emirler ayrı ayrı iptal edilebilir. Verilen emirlerin belirlenmiş bir geçerlilik süresi bulunur ve emir vermeden önce bu sürelerden herhangi birinin seçilmesi gerekir. Emir eğer günlük olarak verilmiş ise gün sonuna kadar farklı bir işlem yapılmazsa sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. Bunun dışında farklı emir iptali çeşitleri de bulunur. Hisse senedi emir iptalleri çeşitleri:

  • İptale kadar geçerli emir: Emir girildiği zamandan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir.
  • Tarihli emir: Verilen emir sisteme girilirken orada belirtilen tarihe kadar geçerlidir.
  • Gerçekleşmezse iptal et emri
  • Kalanı iptal et (KİE)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 196,57 değer kazandı: "Yıl sonunda bu fiyatlar çok komik gelebilir"Yüzde 196,57 değer kazandı: "Yıl sonunda bu fiyatlar çok komik gelebilir"
Bakan Nebati'den 'orta gelirliye konut projesi' açıklamasıBakan Nebati'den 'orta gelirliye konut projesi' açıklaması
En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
hisse borsa

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! 17 Ocak'ta...

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! 17 Ocak'ta...

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

Bakan Soylu telefon görüşmelerini tek tek açıkladı! "40 arama kaydı var"

Bakan Soylu telefon görüşmelerini tek tek açıkladı! "40 arama kaydı var"

İmamoğlu'ndan 'İşte kanıtı' diye paylaştı! 'Soylu'nun ihmalini kanıtladık, suç duyurusunda bulunacağız'

İmamoğlu'ndan 'İşte kanıtı' diye paylaştı! 'Soylu'nun ihmalini kanıtladık, suç duyurusunda bulunacağız'

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.