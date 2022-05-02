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Hisse senedi virman nasıl yapılır? Hisse virman kaç günde geçer?

30.04.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hisse senetleri taşınabilir yatırım araçlarıdır, yani menkul kıymetler olarak işlem görürler. Hisse senetlerini bir hesaptan diğerine taşımak için iki yol vardır. Bu yollardan biri de virmandır. Virman yapmak, kurumlar arasında talep verilerek yapılan bir işlemdir. Hisse senedi virman nasıl yapılır?

Hisse senedi virman nasıl yapılır? Hisse virman kaç günde geçer?

İçindekiler

  • Hisse Senedi Virman Nasıl Yapılır?
  • Hisse Virman Kaç Günde Geçer?
  • Hisse Senedi Virman Yapmak Neden Önemlidir?

Hisse senedi virman talebi özellikle büyük yatırımcılar tarafından tercih edilir. Virman işlemi hisse senedi alıp satılan aracı kurum değiştirildiğinde yapılır. Zarar etmeyi önleyen, risksiz bir işlemdir. Virman, piyasadaki dalgalanmalardan etkilenmeden hisseleri başka bir kuruma taşımayı sağlar. Virman yapmak biraz zaman alır ve bu zaman diliminde hisseler ile işlem yapmak mümkün olmaz. Virman ne zaman gerçekleşir?

Hisse Senedi Virman Nasıl Yapılır?

Hisse senetleri borsadan alıp satılabilen menkul kıymetlerdir. Hisse senedi almanın yolu aracı kurumlarda hesap açmaktır. Bu aracı kurumlar bankalar veya bağımsız aracı kurumlar olabilir. Bir veya birkaç aracı kurumda hesap açmak mümkündür. Bu hesaplarda bulunan hisse senetlerini başka bir hesaba taşımaya ise virman denir. Yani hisse senedi virman yapmak denildiğinde, sahip olunan hisseleri bir hesaptan başka bir hesaba aktarmak kastedilmektedir.

Hisse senedi virman yapmak çok basit bir işlemdir. Virman yapmak için gerekenler:

• Yeni aracı kurumda hesap açmak
• Virman yapmak için gereken bilgileri hazırlamak
• Hisse senedi virman dilekçesi hazırlamak
• Dilekçeyi yeni aracı kuruma göndererek virman talebinde bulunmak

Virman yapmak başlangıçta meşakkatli bir iş gibi görünse de aslında oldukça basittir. Günümüzde pek çok aracı kurum virman dilekçesi için form vermekte ve bu işlemi kolaylaştırmaktadır. Virman talep dilekçesinde yer alması gereken bilgiler,

  1. Adınız ve soyadınız
  2. Telefon numaranız
  3. T.C. kimlik numaranız
  4. E-posta adresiniz
  5. Yeni aracı kurumunuza ait kurum kodu
  6. Yeni aracı kurumdaki hesap numaranız
  7. Mevcut hesabınızdaki hisseler ve lot sayıları

Hisse Virman Kaç Günde Geçer?

Hisse senedi virman işlemleri genellikle 2 iş günü içerisinde gerçekleşir. Bu süre ortalama bir zaman dilimidir. Eğer kurumlarda yoğunluk yoksa çok daha kısa sürede işlem tamamlanır. Yoğunluk varsa bu süre uzayabilir.

Hisse Senedi Virman Yapmak Neden Önemlidir?

Hisse senedi alıp satılan aracı kurum değiştirilirken var olan menkul kıymetlerin yeni kuruma taşınmasının 2 farklı yolu vardır. Bunlardan ilki, eski kurum hesabındaki varlıkların satılması ve paranın yeni kuruma transfer edilmesiyle bu hisse senetlerinin tekrar alınmasıdır. Ancak bu işlem tahmin edildiğinden uzun sürer ve geçen zaman diliminde hisse senetlerinin değerlenmesi mümkündür. Bu şekilde daha yüksek fiyattan hisse senedi alındığında zarar edilir.

Virman yapmak ise hisseleri yeni bir hesaba taşımanın risksiz bir yoludur. Virman sayesinde hisse senetleri eski kurumdan yeni kuruma direkt olarak aktarılır. Hisseleri satmak ve tekrar almak gerekmez. Virman yapmak bu şekilde para kaybetmeyi önlemektedir. Özellikle büyük meblağlarla yatırım yapan kişiler virman yaparak kurum değiştirirler.

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