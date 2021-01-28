Işık Plastik (ISKPL) hisseleri: Ne zaman hesaba geçer, bugün geçer mi? Işık Plastik hisse fiyatı ne kadar? Işık Plastik hisseleri ne zaman borsada olur?

Işık Plastik hisse fiyatı ne kadar oldu sorusuna cevap arayan vatandaşlar, Işık Plastik halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ‘Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış’ yöntemi ile talep toplayan Işık Plastik'in talep toplama saatı 22 Ocak 13:00 itibari ile sona erdi. Halka arza katılan yatırımcılar, Işık Plastik hisseleri ne zaman hesaba geçer araştırmasına başladı. Talep toplama işmeli başlamadan önce konuyla ilgili detayları haberimizde yer vermişti. Peki Işık Plastik hisseleri ne zaman işlemeye başlar, Işık Plastik hissesi ne zaman borsada olacak? Detaylar haberimizde... IŞIK PLASTİK HİSSİ FİYATI NE KADAR? Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana halka arza katılan birçok vatandaş şirketten açıklama bekliyor. 27 Ocak tarihi itibari ile Işık Plastik'in hisse fiyatının ne kadar olduğu saat 09:55 itibari ile belli olması bekleniyor. Hala hesaplara geçmeyen hisselerin işleme alınma tarihi merak ediliyor. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Işık Plastik'in büyüme hedefleri nedir? Işık Plastik'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker açıklama yaparak şirketin büyüme hedeflerini paylaştı.

IŞIK PLASTİK HİSSESİ NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK, BUGÜN GEÇER Mİ?? Yakın geçmişte yapılan halka arzlar incelendiğinde, halka arz talep toplama tarihinin bitiminin hemen ardından hisseler yatırımcıların hesaplarına geçiyordu. Bazı halka arzlarda bu süre bir haftayı bulabiliyordu. Işık Plastik hisseleri bugün hesaba geçer mi sorusuna şöyle cevap verelim; Garanti BBVA'nın izahnamede yer alan açıklamaya göre halka arzın bitmesinin hemen ardından 22 Ocak 2021 Cuma günü 13:00'dan sonra yatırımcıların hesaplarına hisseleri paylaştırılacaktı. Bu süreç teknik sıkıntılardan kaynaklanan durumlar olursa uzayabilir bilgisini paylaşmıştık. Konuyla ilgili net bir açıklama yapılmasa da Işık Plastik'in borsada henüz kodu eklenmemiş olarak görülüyor. Işık Plastik hisselerinin önceki halka arzlara göre işlemeye başlaması bir hafta sürebilir. ISKPL / IŞIK PLASTİK HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK? 2020 Yılının son halka arzı olan Arzum şirketinin halka arzı ile kıyaslandığında hisseler hesaplara geçtikten 2 iş günü sonrası hisseler Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştı. 22 Aralık'ta hesaplara geçen hisseler 24 Aralık'ta Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştı. Bu verilerden yola çıkıldığı zaman 22 Ocak günü öğleden sonra hisselerin hesaplara geçmesi durumunda hisseler 26 Ocak Salı günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayabilir. Konu ile ilgili kesin bir açıklama bulunmamaktadır.

Peki Işık Plastik şirketinin yatırımları neler?

IŞIK PLASTİK TALEP TOPLAMA NE ZAMAN BİTTİ? 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren, Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Işık Plastik'in talep toplama tarihleri hisse senedi yatırımcıları tarafından araştırılıyor. 21 Ocak tarihinde başlayan Işık Plastik halka arz talebinin 22 Ocak tarihi itibari ile biteceğini açıklayan Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, şirketin hedeflerini ve büyüme beklentilerini paylaştı. 60 ülkeye yakın ülkeye ihracat yapan şirket, Borsa İstanbul Birincil Piyasada 10:30-13:00 saatleri arasında ‘Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış’ yöntemi ile yapıldı.. 22 Ocak 2021 tarihinde saat13:00'da Işık Plastik talep toplama saati de bitti. Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile yapılan halka arzın detayları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Işık Plastik hisse fiyat aralığı ne kadar araştıran yatırımcılar, Işık Plastik'in borsadaki kodunu da merak ediyor. Peki Işık Plastik hangi bankadan halka arz edildi? İşte Işık Plastik halka arz tarihleri ve merak edilen diğer detaylar...

IŞIK PLASTİK'İN BORSADAKİ KODU NEDİR? Garantı BBVA üzerinden halka arz olacak olan Işık Plastik'in Borsa İstanbul'daki kısa kodu ISKPL olarak belirlendi. Hisse aldıktan sonra hisse satış ve alış emri veren vatandaşlar bu kod üzerinden işlem yapacaklar. IŞIK PLASTİK HİSSE FİYAT ARALIĞI NE KADAR? 21 - 22 Ocak 2021 tarihlerinde 10.30 - 13.00 saatleri arasında halka arz talepleri toplanan Işık Plastik'in hisse fiyat aralığı ne kadar oldu merak edilirken, yapılan açıklamada hisse fiyatı Borsa İstanbul’da 16,10 TL olarak belirlendi. SPK Tarafından hazırlanan bültende ki bilgilere göre Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.’nin halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 16,10 TL fiyatından satışa sunulacak. 3.224.655 adet lot’un halka arz edilmesi ile beraber şirketin Sermayesi 51.802.638 TL olarak belirtildi. IŞIK PLASTİK'TEN 60 ÜLKEYE İHRACAAT AÇIKLAMASI Halka arz için talep toplamaya başlayan Işık Plastik'in ihracaat durumu da merak ediliyor. Halka arz süreci ile ilgili bilgi veren Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, “Hali hazırda 60’a yakın ülkeye ürün ihracatı yapıyoruz. 30 yılı aşkın tecrübemizle ülkemizde ve yurtdışı pazarlarda ürünlerimiz ve kalitemizle tanınan bir markayız. Son açıklanan bağımsız denetim raporumuzda da belirtildiği üzere 30 Eylül 2020 itibariyle ihracatımızın toplam satışlarımız içindeki payı yüzde 78’dir. Yurt dışında özellikle ABD’ye yapılan satışlarımız son dönemde önemli derecede arttı. 2017 yılında 1,9 milyon TL olan ABD satışlarımız 2020’nin ilk 9 ayında 70 milyon TL’ye yaklaştı. Işık Plastik olarak 30 Eylül 2019 - 30 Eylül 2020 arasındaki 12 aylık dönemde net satış rakamımız 366 milyon TL’ye, faaliyet karımız 104 milyon TL’ye ve net karımız ise 52 milyon TL’ye ulaştı. Hedefimiz yatırımcılarımızla birlikte sağlam adımlarla ilerlemek, büyümek. Burada olmayı, ülkemizi seviyoruz. Plastiği Ar - Ge ile inşa ediyoruz. Yatırımcılarımıza çağrımız: ‘İhracatın ışık hızıyla büyüdüğü yerde buluşalım.’ Halka arz sonrası tamamlanacak yatırımlar ile birlikte üretimimizi artırarak, ürün çeşitliliğimizi genişletmek, üretim yerlerimizi ve kapasitemizi arttırmak ve ihracat pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

HALKA ARZ GELİRİ BÜYÜMEYE EKLENECEK Işık Plastik halka arz gelirini nasıl kullanacak araştıran yatırımcıların merak ettiği konuya da değinen Çeker, Çeker, “Halka arz sonrası elde edeceğimiz geliri ağırlıklı olarak büyümenin finansmanı için kullanmayı planlıyoruz. Bu kapsamda gelirin yüzde 35 ila 50’sini işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, yüzde 15 ila 30’unu yatırım harcamaları ve kalan yüzde 25 ila 40’ını ise kredi borçlarının geri ödenmesi için kullanacağız” dedi. "İHRACAT GELİRİMİZ DÜZENLİ OLARAK ARTIYOR" Işık Plastik’in teknik yeterlilik ve yüksek kalite sertifikasyonlarıyla, son teknoloji üretim hatlarına sahip bir marka olduğunu ve bu sayede rakiplerinden sıyrıldığını belirten Çeker, “Geniş ürün gamı ile tanınan ve sektörlerinde lider olan kurumsal müşterilerin tercih ettiği bir markayız. Güçlü büyüme ve değişen koşullara uyum sağlayabilme gücümüze inancımız tam. Sektörde yıllar içinde kazandığımız güven ve bilinirlik sayesinde yaygın bir müşteri ağına sahibiz. İhracat gelirlerimiz düzenli olarak artıyor. Endüstriyel levha ve termoform gıda ambalajının tek çatı altında sunmamız bize, sektörümüzde önemli bir rekabet avantajı kazandırıyor. Ayrıca etkin tedarik altyapımız ve lojistik yönetimimiz ile öne çıkıyoruz” dedi.

IŞIK PLASTİK'İN 2021 YENİ YATIRIMLARI NELER? Yatırımcılar, Işık Plastik'in 2021 yatırımlarının neler olduğunu araştırırken, Çeker'den bu soruya da cevap geldi. Hali hazırda Işık 1 isimli; 22 bin 689 metrekare arsa üzerinde 14 bin 807 metrekare kapalı alana sahip fabrikaları ile hizmet sunduklarını anlatan Çeker, devam eden yeni yatırımlarına da dikkat çekti.

Çeker; “Bu yatırım ile birlikte mevcut 14 bin 807 metrekare kapalı alanımızı 11 bin 871 metrekare artırarak tesislerimizin toplam kapalı alanını 26 bin 678 metrekareye çıkaracağız. Devam eden inşaatı Mart sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Hali hazırda yaklaşık yüzde 75’i tamamlandı. Üretimin ise Ağustos 2021’de başlamasını planlıyoruz. Bu tesisimizde yurtiçi pazarda ithal edilen çizilmez levha ve aynalı levha yatırımlarını yaparak yerli üretimi hayata geçireceğiz. Ayrıca halka arz sonrası Işık 1 fabrikasında buğu tutmayan levha kaplama hattı yatırımı yapmayı planlıyoruz. Aynalı, çizilmez ve buğu tutmayan levha kaplama hatları için toplam 13,6 milyon TL yatırım yapılacağını öngörüyoruz” dedi.

IŞIK PLASTİK ŞİRKETİNİN HALKA ARZINA NASIL BAŞVURU YAPILIR? Borsa İstanbul'da Işık Plastik halka arzına katılmak için öncelikle halka arz edilen bankadan bir hesap açmanız gerekecek. Ardından bankayla görüşerek ya da online işlemler üzerinden yatırım hesapları üzerinden borsa hesabı açtırmanız yeterli olacaktır. Hesapta yeterli bakiye varsa eğer bu bakiyeyle hisse senedi halka arz başvurusunda bulunarak işlem yapılabiliyor. Peki Işık Plastik Peki halka arz ne zaman sonuçlanacak, ISKPL hisse ne zaman hesaba geçecek? IŞIK PLASTİK HANGİ BANKADAN HALKA ARZ EDİLDİ? Işık Plastik hangi bankadan halka arz ediliyor sorusuna cevap arayan yatırımcılara öncelikle Işık Plastik halka arzına nasıl dahil olunur işlemi için bilgi verelim. Borsa İstanbul'da Işık Plastik halka arzına katılmak için öncelikle halka arz edilen bankadan bir hesap açmanız gerekecek. Ardından bankayla görüşerek ya da online işlemler üzerinden yatırım hesapları üzerinden borsa hesabı açtırmanız yeterli olacaktır. Hesapta yeterli bakiye varsa eğer bu bakiyeyle hisse senedi halka arz başvurusunda bulunarak işlem yapılabiliyor. Garanti BBVA üzerinden halka arz edilecek olan Işık Plastik için bankanın yatırım sayfasında şu bilgiler yer aldı.