İstanbul'un göbeğindeki dev bina satıldı! 153.3 milyon peşin ödendi

Coca-Cola İçecek İstanbul Bahçelievler'de sahip olduğu gayrimenkulu 153.3 milyon liraya Altur Turizm ve Altur Otomotiv'e sattı. Şirket açıklamayı dün akşam KAP'a yaptı.
Coca-Cola İçecek İstanbul Bahçelievler'de sahip olduğu gayrimenkulu 153.3 milyon liraya Altur Turizm ve Altur Otomotiv'e sattı.
Satış sonrasında Coca Cola arsayı 130.9 milyon lira kâr ederek elden çıkarmış oldu.
Coca Cola tarafından KAP'a yapılan açıklamada satıştan gelecek nakit paranın işletme faaliyetlerinde kullanılacağı duyuruldu.
Satışa konu olan 153 milyon lirayı Altur peşin olarak Coca Cola'nın hesaplarına aktardı.
Kaynak: Reuters
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