İstanbul'un göbeğindeki dev bina satıldı! 153.3 milyon peşin ödendi

Coca-Cola İçecek İstanbul Bahçelievler'de sahip olduğu gayrimenkulu 153.3 milyon liraya Altur Turizm ve Altur Otomotiv'e sattı. Şirket açıklamayı dün akşam KAP'a yaptı.

Coca-Cola İçecek İstanbul Bahçelievler'de sahip olduğu gayrimenkulu 153.3 milyon liraya Altur Turizm ve Altur Otomotiv'e sattı.

COCA COLA'NIN KARI 130.9 MİLYON LİRA

Satış sonrasında Coca Cola arsayı 130.9 milyon lira kâr ederek elden çıkarmış oldu.

SATIŞ GELİRİ AÇIKLAMASI

Coca Cola tarafından KAP'a yapılan açıklamada satıştan gelecek nakit paranın işletme faaliyetlerinde kullanılacağı duyuruldu.

ÖDEME PEŞİN YAPILDI

Satışa konu olan 153 milyon lirayı Altur peşin olarak Coca Cola'nın hesaplarına aktardı.

Kaynak: Reuters



