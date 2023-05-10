FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, kaç lot verir? Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda? Talep toplama işlemi başlıyor!

Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, kaç lot verir? Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda? Talep toplama işlemi başlıyor!

10.05.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Şeker Fabrikası halka arz tarihi ve fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, kaç lot verir? Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda? İşte detaylar...

Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, kaç lot verir? Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda? Talep toplama işlemi başlıyor!

Kayseri Şeker Fabrikası halka arz için işlemler bugün itibarıyla başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Kayseri Şeker Fabrikası halka arz oluyor. Birçok kişi arama motorlarında "Kayseri Şeker Fabrikası halka arz başladı mı, kaç lot verir, hangi bankalar?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Kayseri Şeker Fabrikası halka arz 10 Mayıs itibariyle başlayacak.

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ BAŞLADI MI?

SPK'dan halka arz onayı alanKayseri Şeker Fabrikası'nın talep toplama aşaması 10-11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

ezgif.com-webp-to-jpg

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI KAÇ LOT VERİR?

Kayseri Şeker Fabrikası 106,000,000 Lot veriyor. Eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek olan Kayseri Şeker Fabrikası aracı kurum Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Yıldız Pazar’da işlem görecek olan Kayseri Şeker Fabrikası hisse kodu KAYSE olarak açıklandı.

kayseri-seker-6Jiu_cover

KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da kayıplar derinleşti: Yüzde 4'ü aştı! 4 ayın en düşük seviyesi...Borsa İstanbul'da kayıplar derinleşti: Yüzde 4'ü aştı! 4 ayın en düşük seviyesi...
Staj mağdurları için heyecanlandıran gelişmeStaj mağdurları için heyecanlandıran gelişme
Yargıtay’dan fazla mesai kararı!Yargıtay’dan fazla mesai kararı!

En Çok Okunan Haberler

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı! Bakan Koca'dan açıklama

Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı! Bakan Koca'dan açıklama

Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zamda!

Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zamda!

İşçileri heyecanlandıran sözler

İşçileri heyecanlandıran sözler

Fahiş kirada ev sahiplerinin yeni yöntemi

Fahiş kirada ev sahiplerinin yeni yöntemi

Staj mağdurları için heyecanlandıran gelişme

Staj mağdurları için heyecanlandıran gelişme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki...

Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki...

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.