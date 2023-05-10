Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, kaç lot verir? Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda? Talep toplama işlemi başlıyor!

Kayseri Şeker Fabrikası halka arz için işlemler bugün itibarıyla başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Kayseri Şeker Fabrikası halka arz oluyor. Birçok kişi arama motorlarında "Kayseri Şeker Fabrikası halka arz başladı mı, kaç lot verir, hangi bankalar?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Kayseri Şeker Fabrikası halka arz 10 Mayıs itibariyle başlayacak.

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ BAŞLADI MI?

SPK'dan halka arz onayı alanKayseri Şeker Fabrikası'nın talep toplama aşaması 10-11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI KAÇ LOT VERİR?

Kayseri Şeker Fabrikası 106,000,000 Lot veriyor. Eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek olan Kayseri Şeker Fabrikası aracı kurum Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Yıldız Pazar’da işlem görecek olan Kayseri Şeker Fabrikası hisse kodu KAYSE olarak açıklandı.

KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

