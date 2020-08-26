Kent Gıda hisseleri ne kadar oldu? Kentr ne kadar? 26 Ağustos 2020 Kent Gıda hisseleri canlı grafik ve yorumu!

Kent Gıda hisse senetlerinde Pazartesi günü bölünmeye gitti. Kent Gıda hisseleri son günlerde sessiz sedasız bir artış ve azalışları ile gündem olmuştu.. Borsa İstanbul'da yaklaşık yarısı halka açık olan Kent Gıda hisselerinde olağan dışı hareketli günler yatırımcıların gözünden kaçmıyor. Şirketin piyasa değerinin son aylarda yükselmesi yatırımcıları 26 Ağustos 2020 Kent Gıda hisseleri artmaya devam edecek mi, Kent Gıda hisse senetlerinde ne olacak araştırmasına yönlendirdi. Kent Gıda hisse senedi olan yatırımcılara rüçhan hakkı verilerek öncelikli olarak verilen rüçhan ne zaman alınır?
BIST 100'de en değerli şirketlerden birisi olan Kent Gıda yükselişine tırmanışla devam ediyordu. Sermaye Piyasası Kurulu'na sermaye artırımı için başvuran Kent Gıda'ya onay gelmişti. Geçtiğimiz Pazartesi günü bölünen Kent Gıda hisselerinin ne olacağı merak ediliyor. Peki 26 Ağustos Çarşamba Kent Gıda hisseleri ne olacak?
Kent Gıda hisse senetlerinin son zamanlardaki önlenemez yükselişi ile Kent hisseleri bugün ne kadar oldu araştırması yapan yatırımcılar için, son dakika Kent Gıda hisseleri ve canlı Kent Gıda hisse grafiği mynetfinans'ta aşağıdaki linkten her zaman ulaşılacaktır.
Pazartesi günü bölünen Kent Gıda hisselerinde bugünkü canlı grafiğine baktığımızda sistemde hala dünkü güncelleme yer almaktadır. Canlı grafikte Kent Gıda hisseleri bugün saat 09:55 itibari ile güncellendi.. Kent Gıda hisseleri 25 Ağustos 2020 Salı tarihinde günlük değişim oranı yüzde 9.99 olarak belirtilmiş.
İlk işlem tarihi 05.11.1990 olan Kent Gıda hisselerinin dünkü alış fiyatı 371 lira oldu.
Kent hissesi yüzde 10'luk artışla 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 09:55 güncellemesi ile 408.10 lira oldu.
Kentr ise yüzde 3,37'lik artışla 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 09:55 güncellemesi ile 2.688 lira oldu.
Kent Gıda hisse senetleri geçtiğimiz ay piyasa değerinin tam 79.5 katına ulaşarak, Borsa İstanbul'un tedbir kararı almasına neden olmuştu. Son haftalarda Kent Gıda hisse senetlerinin artması yatırımcıların gözünden kaçmadı. Geçtiğimiz ay verilerine göre Nisan ayından itibaren Temmuz ayına kadar Kent Gıda hisseleri yüzde 634 oranında artış gösterdi. Kent Gıda hisseleri neden artıyor araştıran yatırımcılar hızlı artışın cevabını arıyor. Kent Gıda hisselerinin piyasa değerinin defter değerinden çok fazla büyük olması ve kısa sürede astronomik rakamlara ulaşması yatırımcıyı heyecanlandırıyor.
Geçtiğimiz ay 9 Temmuz’da Borsa İstanbul tarafından Kent Gıda hisseleri için tedbir kararı alınmıştı. KAP’a yapılan açıklamada, “Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KENT payında 10/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağı”na ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı” ve “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır” denilmişti. Bu kararın ardından Kent Gıda hisse senetleri için tekrar tedbir kararı alınır mı merak ediliyor.
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