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Kent Gıda hisselerinde neler oluyor? Kentr (rüçhan) ne kadar? 28 Ağustos 2020 Kent Gıda hisseleri canlı grafik ve yorumu!

BORSA HABERLERİ  | 28.08.2020 07:33 | Son Güncelleme

Birçok ünlü şekerlemenin üreticisi Kent Gıda hisselerinde son zamanlarda yaşanan artış ve düşüş dikkat çekti. Pazartesi günü bölünen Kent Gıda hisselerinde son durum ne olacak? Borsa İstanbul'da Kent Gıda’da bedelli sermaye artırımına başlamıştı. Peki Kent Gıda hisse fiyatları düşecek mi merak eden vatandaşlar rüçhan alımı ne zaman olacak merak ediyor. 28 Ağustos 2020 Cuma Kent Gıda hisse senetleri canlı grafik yorumu haberimizde.

Kent Gıda hisselerinde neler oluyor? Kentr (rüçhan) ne kadar? 28 Ağustos 2020 Kent Gıda hisseleri canlı grafik ve yorumu!

Kent Gıda'da hissesi olan ve öncelikli olarak kentr(Kent Gıda Rüçhan) verilen yatırımcılar canlı hisse fiyatlarını merak ediyor. Mevcut kentr satışı yapmak isteyenler ve hedeflerinin gelmesini bekleyenler, kent hisse ve rüçhan fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Kent Gıda hisse senetlerinde Pazartesi günü bölünmeye gitti. Kent Gıda hisseleri son günlerde sessiz sedasız bir artış ve azalışları ile gündem olmuştu.. Borsa İstanbul'da yaklaşık yarısı halka açık olan Kent Gıda hisselerinde olağan dışı hareketli günler yatırımcıların gözünden kaçmıyor. Şirketin piyasa değerinin son aylarda yükselmesi yatırımcıları 28 Ağustos 2020 Kent Gıda hisseleri artmaya devam edecek mi, Kent Gıda hisse senetlerinde ne olacak araştırmasına yönlendirdi. Kent Gıda hisse senedi olan yatırımcılara rüçhan hakkı verilerek öncelikli olarak verilen rüçhan ne zaman alınır?

KENT GIDA'DA BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI!

BIST 100'de en değerli şirketlerden birisi olan Kent Gıda yükselişine tırmanışla devam ediyordu. Sermaye Piyasası Kurulu'na sermaye artırımı için başvuran Kent Gıda'ya onay gelmişti. Geçtiğimiz Pazartesi günü bölünen Kent Gıda hisselerinin ne olacağı merak ediliyor. Peki 28 Ağustos Cuma Kent Gıda hisseleri ne olacak?

KENT GIDA HİSSELERİ NE KADAR OLDU? (28 AĞUSTOS 2020)

Kent Gıda hisse senetlerinin son zamanlardaki önlenemez yükselişi ile Kent hisseleri bugün ne kadar oldu araştırması yapan yatırımcılar için, son dakika Kent Gıda hisseleri ve canlı Kent Gıda hisse grafiği mynetfinans'ta aşağıdaki linkten her zaman ulaşılacaktır.

CANLI KENT GIDA HİSSE FİYATLARI

KENT HİSSE VE KENTR FİYATLARI

Pazartesi günü bölünen Kent Gıda hisselerinde bugünkü canlı grafiğine baktığımızda sistemde hala dünkü güncelleme yer almaktadır. Canlı grafikte Kent Gıda hisseleri en son dün 27 Ağustos 2020 salı saat 17:55 itibari ile güncellendi.. Kent Gıda hisseleri günlük değişim oranı yüzde 10 olarak belirtilmiş ve alış fiyatı 448.9 lira olmuştu.

İlk işlem tarihi 05.11.1990 olan Kent Gıda hisselerinin önceki kapanış fiyatı 408.1 lira olmuştu.

KENT GIDA HİSSELERİ ARTACAK MI?

Kent Gıda hisse senetleri geçtiğimiz ay piyasa değerinin tam 79.5 katına ulaşarak, Borsa İstanbul'un tedbir kararı almasına neden olmuştu. Son haftalarda Kent Gıda hisse senetlerinin artması yatırımcıların gözünden kaçmadı. Geçtiğimiz ay verilerine göre Nisan ayından itibaren Temmuz ayına kadar Kent Gıda hisseleri yüzde 634 oranında artış gösterdi. Kent Gıda hisseleri neden artıyor araştıran yatırımcılar hızlı artışın cevabını arıyor. Kent Gıda hisselerinin piyasa değerinin defter değerinden çok fazla büyük olması ve kısa sürede astronomik rakamlara ulaşması yatırımcıyı heyecanlandırıyor.

KENT HİSSELERİ İÇİN TEDBİR KARARI ALINACAK MI?

Geçtiğimiz ay 9 Temmuz’da Borsa İstanbul tarafından Kent Gıda hisseleri için tedbir kararı alınmıştı. KAP’a yapılan açıklamada, “Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KENT payında 10/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağı”na ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı” ve “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır” denilmişti. Bu kararın ardından Kent Gıda hisse senetleri için tekrar tedbir kararı alınır mı merak ediliyor.


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