Korkmaz Enes Ergun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Ankara’da eğitimini tamamlayan Korkmaz Enes Ergun, Borsa İstanbul’da çalışmaya başladı. Yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Korkmaz Enes Ergun, 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahiptir.

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

Korkmaz Enes Ergun, 24 senelik borsa kariyerinde birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmesinde ön plana çıktı.

Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997’de bitiren Korkmaz Enes Ergun, aynı sene Borsa İstanbul'da çalışmaya başladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında bitiren Korkmaz Enes Ergun, Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLDİ



Borsa İstanbul’un 26 Mart 2021’de Cuma günü yapılan genel kurulunda Hakan Atilla’nın görevden ayrılmasıyla boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.

Borsanın yönetim kurulu üyeliklerinde de değişiklik yapıldı. Eski Varlık Fonu Zafer Sönmez’in yerine Arda Ermut gelirken, yeni ortak Katar Yatırım Otoritesi’nden de bir isim yönetim kurulunda yer aldı.