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Küresel piyasalar haftaya karışık başladı

15.11.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel pay piyasalarında, dünya genelinde artmaya devam eden enflasyon baskısı ve Asya'da açıklanan makro ekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi fiyatlamaları zorlaştırırken, bölge ve sektör bazlı ayrışmalar dikkati çekiyor. Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Küresel piyasalar haftaya karışık başladı

Geçen hafta dünya genelinde pay piyasaları pozitif bir izlerken, New York borsası enflasyon baskılarıyla negatif ayrıştı. Analistler, enflasyon endişelerinin yeni haftada da fiyatlamalarda etkili olmasını beklediklerini kaydederken, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün gerçekleştirmeleri beklenen görüşmenin de takip edileceğini ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yüzde 3 daralarak beklentilerin oldukça altında kalırken, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının Asya'da önlemleri tekrar gündeme taşımasının ardından, halihazırda beklentilerin altında kalan ekonomik toparlanmayı daha da kötüleştirebileceğinden endişe ediliyor.

ABD'de fiyatlamaların odağındaki enflasyona ilişkin açıklamalar sürüyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari enflasyonun geçici olduğunu yinelerken, bir iki ay daha yüksek seviyelerin görülebileceğini ifade etti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise fiyat baskılarını azaltmanın en iyi yolunun Kovid-19 salgınıyla mücadeleden geçtiğini söyledi.

Analistler, artan enflasyon baskılarının ardından bu hafta yoğun veri gündemiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen haftayı yaklaşık 13 baz puan yükselişle yüzde 1,5760'tan tamamlamasının ardından yeni haftaya düşüşle başladı ve yüzde 1,5600 seviyesinde dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı üst üste 3 haftalık düşüş eğiliminin ardından yeni haftaya da değer kaybıyla başlayarak 80,9 dolardan işlem görürken, dolar endeksi ise 95 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,72, Nasdaq endeksi yüzde 1 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,50 yükseldi. New York borsasında bugün endeks vadeli işlem kontratlarının yatay seyrettiği görülüyor.

Avrupa tarafında, Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler artmaya devam ederken, bu hafta bölge genelinde enflasyon ve büyümeye ilişkin veriler varlık fiyatlarında oynaklığı artırabilir.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi geçen hafta 1,1433'le Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1456 seviyelerinde bulunuyor.

Çin'de açıklanan makro ekonomik verilere göre perakende satışlar yüzde 4,9 ve sanayi üretimi yüzde 3,5 artışla beklentileri geride bıraktı. Japonya'da ise sanayi üretimi yüzde 2,3 ve kapasite kullanımı yüzde 7,3 azaldı.

Çin Merkez Bankası (PBoC) piyasalara 1 trilyon yuan likidite sağlamasına karşın ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesi öncesinde artan Kovid-9 vakalarının ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesi ile Çin borsasında sakin bir seyir izleniyor.

Öte yandan Pekin'de kurulan, Çin ana karasındaki üçüncü menkul kıymetler borsası bugün işlemlere başladı. Çin'de giderek büyüyen teknoloji, internet ve hizmetler sektörlerindeki yenilik odaklı küçük ve orta ölçekli işletmelere yatırım sağlaması amaçlanan borsada 81 şirket işlem görmeye başladı.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,51 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,83 artışla rekor kapanış seviyesi olan 1.638,50 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise cuma günü uluslararası piyasada yüzde 0,80 artışla tarihi yüksek seviye olan 9,9865'ten kapanış yaptı. Bugün, bankalararası piyasanın açılışında gördüğü en yüksek seviyeyi 10,0529'a taşıyan dolar/TL, şu sıralarda 10,0310 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve oynaklığın arttığı tahvil piyasalarının da yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.640 puanın geçilmesi halinde 1.660 puanın direnç, 1.590 seviyesinin ise destek konumuna geleceğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı konut satışları

11.00 Türkiye, ekim ayı bütçe dengesi

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, kasım ayı New York Fed sanayi endeksi

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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