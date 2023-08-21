FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Kuzu Grup halka arz talep toplama başlıyor! Kuzu Grup Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Kuzu Grup halka arz talep toplama başlıyor! Kuzu Grup Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

21.08.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzu Grup Gayrimenkul halka arz ediliyor. 50.000.000'luk lot artırımı yapması beklenen halka arzın açıklığı yüzde 25.00 olarak duyuruldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Kuzu Grup Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir? Kuzu Grup Gayrimenkul halka arz eşit mi oransal mı? İşte detaylar...

Kuzu Grup halka arz talep toplama başlıyor! Kuzu Grup Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Kuzu Grup Gyrimenkul KZGYO bist kodu ile halka arz ediliyor. 1 milyar liralık halka arz Yıldız Pazar'da işlem görecek. Borsada işlem yapacak olan birçok kişi "2023 Kuzu Grup Gayrimenkul halka arz ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kuzu Grup Gayrimenkul halka arz ile ilgili merak edilenler...

KUZU GRUP HALKA ARZ NE ZAMAN?

Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı.

Kuzu Grup halka arz tarihleri 21-22-23 Ağustos 2023 olarak açıklandı.

Yayımlanan bilgilere göre; talep toplama işlemleri, 23 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de bitecek.

KUZU GRUP HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?

Kuzu Grup hisse fiyatı 20,76 lira olacak. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Şirketin elde edeceği halka arz gelirlerinin yüzde 65-75'i mevcut ve muhtemel borçların finansmanında, yüzde 20-25'i portföy yatırımlarında, yüzde 5-10'u işletme sermayesinin karşılanmasında kullanılacak.

KUZU GRUP HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Kuzu Grup eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

KUZU GRUP HALKA ARZ KAÇ LOT?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Kuzu Grup 50,000,000 Lot verecek.

Kuzu Grup Gayrimenkul halka arzında 50,000.000 TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Paylar, 20,76 TL sabit fiyattan satılacak.

Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 1.04 Milyar TL olacak ve şirketin halka açıklık oranı ise %25 olarak gerçekleşecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli ve memur zammı için meslek meslek hesaplamalar yapıldıEmekli ve memur zammı için meslek meslek hesaplamalar yapıldı
3+1 daire için aylık en az 100 bin TL istiyorlar3+1 daire için aylık en az 100 bin TL istiyorlar
Gram altın fiyatı o rakama yelken açacak! Gram altın fiyatı o rakama yelken açacak!
Anahtar Kelimeler:
borsa

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.