Kuzu Grup halka arz talep toplama başlıyor! Kuzu Grup Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Kuzu Grup Gyrimenkul KZGYO bist kodu ile halka arz ediliyor. 1 milyar liralık halka arz Yıldız Pazar'da işlem görecek. Borsada işlem yapacak olan birçok kişi "2023 Kuzu Grup Gayrimenkul halka arz ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kuzu Grup Gayrimenkul halka arz ile ilgili merak edilenler...

KUZU GRUP HALKA ARZ NE ZAMAN?

Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı.

Kuzu Grup halka arz tarihleri 21-22-23 Ağustos 2023 olarak açıklandı.

Yayımlanan bilgilere göre; talep toplama işlemleri, 23 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de bitecek.

KUZU GRUP HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?

Kuzu Grup hisse fiyatı 20,76 lira olacak. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Şirketin elde edeceği halka arz gelirlerinin yüzde 65-75'i mevcut ve muhtemel borçların finansmanında, yüzde 20-25'i portföy yatırımlarında, yüzde 5-10'u işletme sermayesinin karşılanmasında kullanılacak.

KUZU GRUP HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Kuzu Grup eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

KUZU GRUP HALKA ARZ KAÇ LOT?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Kuzu Grup 50,000,000 Lot verecek.

Kuzu Grup Gayrimenkul halka arzında 50,000.000 TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Paylar, 20,76 TL sabit fiyattan satılacak.

Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 1.04 Milyar TL olacak ve şirketin halka açıklık oranı ise %25 olarak gerçekleşecek.

