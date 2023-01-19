Maçkolik halka arz başvuruları hangi bankalarda var, kaç lot verir? Maçkolik halka arz oransal mı, eşit mi?

Dijital spor markası Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ halka arz oluyor. Başvuruları başladı. Talep toplama tarihleri ise 19 - 20 Ocak 2023 olarak açıklandı. Türkiye’de 9,9 milyon, Match en Direct’le Fransa’da 4,8 milyon aylık kullanıcıya ulaşan, dijital spor markası Maçkolik, kısa süre önce halka arzına yönelik SPK’dan onay almıştı. Maçkolik halka arz sürecine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

MAÇKOLİK HALKA ARZ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ Genel Müdürü Emre Uğurlu, Mackolik’in halka arzı için bugün ve yarın talep toplama sürecinin olacağını açıkladı.

MAÇKOLİK HALKA ARZ ORANSAL MI, EŞİT Mİ?

Pay başına 38,00 TL sabit fiyat ile toplam 8.500.000 TL nominal değerli İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu paylarını halka arz eden Mackolik, yüzde 34 halka açıklık oranına sahip olacak.

Halka arz fiyatı 38,00 TL olarak belirlenirken, halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

HALKA ARZ HANGİ BANKALARDAN?

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.



