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Margün Enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu!

23.09.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SPK’nin onayıyla birlikte Margün Enerji’nin halka arz bilgileriyle ilgili detaylar belli oldu. 22-23 Eylül tarihlerinde talep toplanacak. Yakın zamanda borsada işlem görmesi beklenen Margün Enerji’nin sermayesinin 310 milyon Türk lirasından 410 milyon Türk lirasına artırılması ve halka açılma başvurusu, SPK tarafından onaylanmıştı.

Margün Enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu!

22-23 Eylül tarihlerinde işlem gören Margün Enerji’nin halka arz kodu ve hisse fiyatı da belirlendi. 1 TL nominal değerli paylarının 8,30 TL’den satışa çıkarılması kararlaştıran Margün Enerji’nin halka arzında herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacak.

MARGÜN ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 310 milyon Türk lirasından 410 milyon Türk lirasına artırılması için halka açılma başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanırken Margün Enerji halka arzı 22-23 Eylül tarihlerinde Yıldız Pazar'da işlem görmesi beklenmektedir.

MARGÜN ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI VE BORSA KODU

Margün enerji halka arzda 1 Türk lirası nominal değerli payların 8,30 Türk lirasından satışa çıkarılması kararlaştırıldı.

Margün enerjinin hisse kodu da MAREN olarak paylaşıldı.

MARGÜN ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

Margün Enerji halka arz, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacak. Halka arzı gerçekleştirecek Esenboğa Elektrik tarafından halka arzın ardından 1 sene boyunca halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı garantisi de verildi.

MARGÜN ENERJİ HAKKINDA

Naturel Group çatısı altında bulunan şirketten yapılan açıklamaya göre, 118,03 megavat kurulu güce sahip Margün Enerji, temiz enerji talebinin hızla arttığı bu dönemde iklim dostu yaklaşımlarıyla dünya standartlarında hizmet vererek yurtiçi ve yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sürdürülebilir gelecek için Türkiye'nin dünyaya açılan gücü olmayı hedefliyor.

Halka arz başvurusu SPK tarafından 16 Eylül'de onaylanan şirket, yurtiçinde edindiği tecrübeyi başta İtalya olmak üzere Batı Avrupa ve ABD'ye taşıyarak proje geliştirme ve güneş enerjisi santralleri kurmaya devam etmeyi planlıyor.

 

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