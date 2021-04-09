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Matriks hisse senedi ne kadar? İşte Matriks borsa kodu ve son işlem fiyatı

BORSA HABERLERİ  | 09.04.2021 17:35 | Son Güncelleme

Matriks'in Bilgi Dağıtım Borsa'da işlem görmeye başlamasının ardından hisse fiyatı da yükseldi. Matriks halka arzı talep toplamayı geçtiğimiz hafta 30-31 Mart 2021 tarihlerinde tamamlanmıştı. Peki Matriks hisse senedi ne kadar? İşte Matriks borsa kodu ve son işlem fiyatı...

Matriks hisse senedi ne kadar? İşte Matriks borsa kodu ve son işlem fiyatı

2003 yılından bu yana finansal teknoloji sektöründe hizmet veren Matriks'in Bilgi Dağıtım Borsa'da işlem görmeye başlamasının ardından hisse fiyatı da yükseldi. Matriks halka arzı talep toplamayı geçtiğimiz hafta 30-31 Mart 2021 tarihlerinde tamamlanmıştı. Peki Matriks hisse senedi ne kadar?

MATRİKS HİSSE SENEDİ NE KADAR? MATRİKS BORSA KODU VE SON İŞLEM FİYATI

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin halka arz talebi kabul edildi. SPK'dan onay alan Matriks halka arz talep toplama 30-31 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Matriks’in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05’ine karşılık gelen paylar halka arz edildi.

30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlenmişti. Borsa'da işlem görmeye başlayınca Matriks hisse fiyatı ilk gün yüzde 10 yükseldi ve 30.80 liraya kadar çıktı. Geçtiğimiz gün itibarıyla ise Matriks işlem fiyatı 33,88 TL oldu.

MATRİKS HALKA ARZ SONUCU

Borsa İstanbul'da gerçekleşen halka arz talep toplama sürecinde eşit dağıtım ile 11 lot dağıtıldığı öğrenildi. Matriks halka arz talep toplama sürecinde 308 TL ve üzerinde yatırım yapan tüm yatırımcıların halka arza katıldığı kabul edildi. Matriks halka arzı kapsamında 7.419.157 adet pay satıldı.

Borsa İstanbul tarafından açıklanmış olan verilere göre Matriks halka arza toplamda 689 bin 426 adet yatırımcı katıldı. Matriks'in Borsa'da işlem görmeye başlayacağı tarih için ise Borsa İstanbul'dan açıklama bekleniyor.

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