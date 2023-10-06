MEKA BETON HALKA ARZ SONUÇ TARİHİ 2023: MEKAG MEKA Beton hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

Meka Beton Santralleri (MEKAG) halka arzında talep toplama süreci ile ilgili araştırmalar sürüyoer. Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. #MEKAG toplamda 16.900.000 lotunu satışa çıkardı. Peki, MEKAG hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? İşte Meka Beton halka arz işlemlerine dair detaylar...

MEKA BETON HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Meka Beton talep toplama işlemleri geçtiğimiz gün itibarıyla başladı.

Meka Beton halka arz için başvuru süreci bugün saat 13.00'te sona erecek.

MEKAG HİSSE FİYATI NE KADAR?

Meka Beton Santralleri halka arz hisse fiyatı 25 TL olarak belirlendi. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Payların tamamının satılması durumunda Meka Beton Santralleri’nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 422 milyon TL olacak.

MEKA BETON KAÇ LOT DAĞITACAK?

Katılıma sayısına göre düşebilecek olası lot miktarı

1.7 Milyon katılım – 10 Lot (248,50 TL).

2 Milyon katılım – 9 Lot (211,25 TL).

2.5 Milyon katılım – 7 Lot (169 TL).

3 Milyon katılım – 6 Lot (149,75 TL).

3.5 Milyon katılım – 5 Lot (120,75 TL) dağıtabilir.

