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Mhr Gayrimenkul Yatırım halka arz ne zaman, kaç lot verir? Mhr Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu? Halka arz takvimi

09.10.2023 12:01 | Son Güncelleme:
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Mhr Gayrimenkul Yatırım MHRGY bist kodu ile halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun kabul edilmesi ile hisselerle ilgilenen vatandaşlar, Mhr Gayrimenkul Yatırım halka arz konusunu araştırmaya başladılar. Yatırımcıların beklediği halka arzın tarihi merak ediliyor. Peki, Mhr Gayrimenkul Yatırım halka arz ne zaman, kaç lot verir? Mhr Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu? Halka arz takvimi

Mhr Gayrimenkul Yatırım halka arz ne zaman, kaç lot verir? Mhr Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu? Halka arz takvimi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Mhr Gayrimenkul Yatırım halka arz oluyor. Halka arz onayı alan Mhr Gayrimenkul Yatırım 'ın talep toplama aşaması 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Halka arz, sermaye artırımı ve eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Borlease halka arz Yıldız Pazar'da işlem görecek. Aracı kurum ise Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. İşte Mhr Gayrimenkul Yatırım halka arz detayları

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Mhr Gayrimenkul halka arz tarihi 12-13 Ekim 2023 olarak belirlendi. 2 gün sürecek halka arzda lot fiyatı 4,30 TL olarak açıklandı.

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Mhr Gayrimenkul Yatırım halka arzda 207.000.000 lot verecek. Halka arz MHRGY bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

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MHR GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Mhr Gayrimenkul Yatırım halka arzı eşit dağıtım olarak gerçekleşecek.

MHR GAYRİMENKUL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Mhr Gayrimenkul Yatırım halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Mhr Gayrimenkul Yatırım halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı.

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Elde edilen fon %100 şirketin gayrimenkul portföyünün genişletilmesi amacıyla iktisap edilecek yeni gayrimenkullerin finansmanında veya kat karşılığı hasılat payı karşılığı inşaat projelerinin genişletilmesi ile kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanılacak.

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