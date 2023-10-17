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MHR GYO ne zaman işlem görecek? MHR GYO borsada ne zaman işlem görür? Halka arz sonuçları açıklandı

17.10.2023 16:21 | Son Güncelleme:
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MHR GYO'nun ne zaman işlem göreceği merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 12-13 Ekim tarihlerinde halka arz oldu. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler işlem tarihine çevrildi. Peki, MHR GYO ne zaman işlem görecek?

MHR GYO ne zaman işlem görecek? MHR GYO borsada ne zaman işlem görür? Halka arz sonuçları açıklandı

MHR GYO borsa işlem tarihi araştırılıyor. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. MHR GYO halka arzında yatırımcılara 65-66 lot hisse dağıtımı yapıldı. Şimdi gözler borsa işlem tarihinde.

MHR GYO NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

MHR Gayrimenkul’un 18-19 Ekim tarihlerinde MHRGY koduyla borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

MHR GYO KAÇ LOT VERDİ?

Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama işlemleri 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde tamamlandı. MHR GYO halka arzında yatırımcılara 65-66 lot hisse dağıtımı yapıldı. 207 milyon nominal değerli MHR Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 4,30 TL sabit fiyattan satıldı.

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