MHR GYO ne zaman işlem görecek? MHR GYO borsada ne zaman işlem görür? Halka arz sonuçları açıklandı

MHR GYO borsa işlem tarihi araştırılıyor. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. MHR GYO halka arzında yatırımcılara 65-66 lot hisse dağıtımı yapıldı. Şimdi gözler borsa işlem tarihinde.
MHR Gayrimenkul’un 18-19 Ekim tarihlerinde MHRGY koduyla borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama işlemleri 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde tamamlandı. MHR GYO halka arzında yatırımcılara 65-66 lot hisse dağıtımı yapıldı. 207 milyon nominal değerli MHR Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 4,30 TL sabit fiyattan satıldı.